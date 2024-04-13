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陸3月出口大減7.5% 進口萎縮

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸國新辦就大陸2024年第一季進出口狀況舉行發表會，大陸海關總署副署長王令浚通報今年第一季外貿進出口狀況。 中國網
大陸國新辦就大陸2024年第一季進出口狀況舉行發表會，大陸海關總署副署長王令浚通報今年第一季外貿進出口狀況。 中國網

大陸海關總署昨天公布三月進出口數據，按美元計，三月進出口、出口以及進口總額分別為五千零八億美元、二七九六億美元以及二二一一億美元，年減幅分別為百分之五點一、百分之七點五以及百分之一點九點，均大幅遜於市場預期。

大陸進出口年增率
大陸進出口年增率
專家指出，一至二月進出口數據（進口年增百分之三點五、出口年增百分之七點一）雙雙優於市場預期，外界原本預期三月可望延續一至二月態勢。不過，三月進出口年增率均轉負，且出口還是去年八月以來的最大降幅，進口則意外萎縮，均突顯出大陸政策制定者在試圖提振經濟復甦面臨艱鉅任務。

三月進口令外界失望，突顯大陸內需疲軟，十一日公布的三月消費者物價指數（ＣＰＩ）僅百分之零點一，也凸顯出這一點，而生產者物價指數（ＰＰＩ）年減百分之二點八，連續十八個月下降，亦顯示出工業通貨緊縮持續存在。

按美元計，今年第一季大陸進出口、出口以及進口總額分別為一四三一三億美元、八○七五美元以及六二三八億美元，均較去年同期成長百分之一點五。

若按人民幣計，大陸海關總署副署長王令浚昨天通報，第一季進出口規模歷史同期首次突破十兆人民幣，並創進出口成長連續六季以來新高。專家解釋，匯率因素讓大陸第一季的數據看起來不錯。

大陸海關總署表示，當前國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰，這些都將給大陸外貿帶來更大考驗。

至於三月出口低於預期的原因，香港經濟日報引述澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬觀點認為，一是去年高基數；二是工作日效應，今年三月工作日比去年少兩天；三是紅海危機打亂供應鏈，訂單在一月提前釋放。

路透引述凱投宏觀分析師表示，儘管出口金額年降幅超出預期，但出口量仍創歷史新高，這表明在大陸國內需求持續疲軟的情況下，出口商將繼續大幅降價以維持銷售。

展望第二季大陸外貿，中經院第一研究所助研究員王國臣說，出口主要還是要看歐美復甦力度，隨著六月美國降息預期降溫，全球經濟不溫不火，全球貿易包括大陸都不會太樂觀，大陸出口恐將持續乏力，預期今年貿易順差也將減少。

在兩岸貿易部分，今年三月兩岸進出口總額二一五億美元，較去年同期衰退百分之五點三六。其中，大陸自台灣進口一五三億美元，年減百分之九點一二；大陸對台灣出口六十二億美元，年增百分之五點三九。兩岸經貿在今年開年出現短暫升溫跡象後，三月又迅速轉冷。

中經院第一研究所助研究員王國臣指出，近期有報導指出，台灣對美國出口已經超過大陸，顯示出供應鏈轉移直接影響對大陸出口，過去一些台企把伺服器和通信設備等部分生產從大陸遷回台灣，或轉移到大陸以外地區，現在已經直接從台出口美國。

王國臣認為，供應鏈轉移還沒結束，加上歐美對大陸的科技戰方興未艾，過去兩岸分工連動的現象也會趨淡。

海關 美國

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