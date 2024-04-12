快訊

開錯刀醫師陸希平出面喊冤 民生醫院駁斥「與調查事實不符」

「航海王」翻船？台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

中國公布消費品以舊換新行動方案 曝政策激勵不足

中央社／ 台北12日電

中國今天公布「推動消費品以舊換新行動方案」，表示將透過財政補貼引導消費者汰換汽車、家電，推進家庭裝潢廚衛「煥新」。但是地方財政普遍不佳，方案的政策激勵明顯不足，中央只能「鼓勵」有條件的地方提出補貼。

中國商務部12日公布14部門聯合印發的「推動消費品以舊換新行動方案」，提出多項舉措試圖刺激消費。

「方案」宣示，力爭到2025年，實現國家排放標準三及以下排放標準乘用車加快淘汰，高效節能家電市場占有率進一步提升；報廢汽車回收量較2023年增長50%；廢舊家電回收量較2023年增長15%。到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加1倍，一手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%。

不過，這項以舊換新行動方案提出具體政策目標的同時，面對當前消費保守的民眾，並未拿出具體的財政補貼力度。

以最核心的汽車舊換新來說，方案表示要「加大財政金融政策支持力度」，又說中央財政與地方政府聯動，安排資金支持汽車報廢更新，「鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新」。

方案並表示，適當降低汽車貸款頭期款比例，合理確定汽車貸款利率、期限。在此之前的4月3日，官方發布「關於調整汽車貸款有關政策的通知」，不再限定自用車和中古車的貸放比例，但未提出相應的政策激勵，銀行鬆綁車貸成效也存疑。

在推動家電以舊換新，方案僅提到，鼓勵有條件的地方統籌使用中央財政安排的現代商貿流通體系相關資金，充分利用縣域商業體系建設等現有資金管道，支持家電以舊換新；鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智慧家電給予補貼，並未提出全國性激勵換購節能家電的措施。

在推動家裝廚衛「煥新」，方案僅表示，鼓勵有條件的地區支持居民展開舊房裝修、廚衛等局部改造和適老化改造，對購買智慧家居產品給予補貼。

中國商務部消費促進司負責人今天在解讀這項方案時也提到，展開消費品以舊換新還面臨一些困難問題，主要是「政策激勵有待加強」，回收拆解體系有待完善，流通堵點有待破除等，「亟需推出舉措，推動釋放換新潛力。」

中國上一次推動全國範圍消費品以舊換新工作已將近15年。

據財聯社，2009年6月，中國國務院辦公廳印發「促進擴大內需鼓勵汽車家電以舊換新實施方案」的通知，同年7月，財政部、商務部聯合發布「汽車以舊換新實施細則」，後者對補貼範圍和標準、車輛報廢補貼資金申請、審核和發放、補貼資金管理、保障措施和監督管理等6方面作出了詳細規定。

截至目前，僅有財政富裕的上海市推出「老舊汽車『以舊換新』補貼實施細則」，率先響應中央政策，給予報廢或轉讓符合條件的自用小客車車主，一次性補貼人民幣2800元（約新台幣1萬2500元）。

中國中央政府接下來若沒端出夠份量的以舊換新激勵措施，有條件提出補貼的地方政府，恐怕屈指可數。

消費者 老化 頭期款

延伸閱讀

台中海線雙軌高架卡關 盧秀燕：沒有不做、是錢的問題

法官墜樓亡士院一片哀戚 他籲放心求助：一起並肩度過

高單價、低首付 買預售屋留意5重點

惠譽降信評展望至負面 中財部：遺憾

相關新聞

華為建半導體設備研發中心開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

為突破美國晶片禁令封鎖，華為正在上海建造大型半導體設備研發中心，目的是為了打造受制荷蘭與日本廠商的晶片生產設備曝光機（l...

大陸3月出口大減7.5% 進口減1.9% 均遜預期

大陸海關總署公布3月進出口數據，按美元計算，3月進出口總額、出口以及進口總額分別為5008.1億美元、2796.8億美元...

暴雪與網易分手之際狠話說盡 現又復合是第三者微軟促成？

微軟遊戲CEO斯賓塞（Phil Spencer）在社交平台X上，對網易暴雪復婚表示祝賀，斯賓塞稱：「感謝暴雪和網易所做的...

陸海關總署：大陸第一季進出口規模歷史同期首次突破10兆元

大陸國務院新聞辦公室下午就大陸2024年第一季進出口狀況舉行發表會，大陸海關總署副署長王令浚通報今年第一季外貿進出口狀況...

金價飆漲 陸青年轉向消費回收手工金飾

據澎湃新聞報導，隨著金價不斷上漲，廣東廣州不少消費者將目光轉向手工「打金」店。體現年輕消費者對黃金保值及高性價比的追求。

中製造業強勁 多家外銀看漲GDP、上調預測最高至5％

由於出口和製造業、旅遊業、家庭消費等強勁反彈，高盛、摩根史坦利、亞洲開發銀行近日紛紛上調中國今年經濟成長預測至4.8％到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。