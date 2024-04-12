路透調查中國首季GDP成長不到5 3月出口恐萎縮

路透社11日公布調查指出，中國今年第一季GDP增長預測為4.6%，可能成為去年首季後增長最低的一季。另外，今年前2個月中國出口表現超出預期，但3月主要港口載重噸與去年相比下降，3月份出口可能會萎縮。

路透社歸納86位經濟學家的預測調查顯示，中國今年第一季國內生產毛額（GDP）成長率與去年同期相比可能增長4.6%，低於官方目標的5%，更有分析師預測明年GDP成長率更低，恐怕僅剩4.4%。

中國今年第一季的GDP增長預測（4.6%）若屬實，這可能是中國自2023年第一季後，GDP增長最低的一季，去年第二、三、四季分別年增6.3%、4.9%、5.2%。

路透社表示，這樣的現象說明儘管今年1、2月中國的採購經理人指數（PMI）、零售和出口數據都超出預期，但中國經濟的內在處境仍相當嚴重。

野村證券首席中國經濟學家陸挺在一份報告中表示，中國經濟尚未復甦，房地產業還呈現下滑趨勢，未來出現財政懸崖的風險還在提高，地緣政治挑戰也將持續，中國未來幾個月的經濟增長可能還會面臨下降的壓力。

經濟分析師們認為，去年5.2%的經濟成長率可能與2022年疫情期間基數相對較低有關係，因此今年要在去年5.2%成長率的基礎上再增長5%，非常不容易。

另外，據路透社整理34名經濟學家的預測調查指出，儘管中國出口在今年1、2月增長7.1%，但是3月份的出口數據可能與去年同期相比萎縮2.3%，這凸顯世界第二大經濟體在復甦經濟的過程中產生的不平衡問題。

花旗集團在本月發布的報告稱，3月1日到30日，中國20個主要港口船舶載重噸（包括進港和離港）跟去年同期相比下降6.2%。

路透分析，中國去年下半年起推出多項支持措施，重振消費及私人投資，今年已擁有相對穩健的開始，但中國的經濟成長仍不平衡。分析人士推測中國經濟難以快速全面復甦，原因在於中國房地產行業危機長期拖累。

路透社報導，中國政府將在16日對外公布首季GDP數據以及3月的活動數據。