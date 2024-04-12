義退出帶路後 王文濤喊話義副總理：續秉持絲路精神

近日訪歐的大陸商務部長王文濤11日與義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混委會第15次會議。這是義大利去年底退出「一帶一路」後，兩國首度舉行高階商務對談。王文濤依然表示，中方願同義方「繼續秉持絲路精神」，深挖貿易潛能，提升貿易水準，並喊話義大利敦促歐盟在綠色新能源領域對華保持理性開放。塔加尼則稱，歡迎電動車等新能源領域中國企業赴義投資。

根據大陸商務部新聞稿，雙方就共同推動中義經貿關係高品質發展深入交換意見。王文濤表示，今年是中義建立全面戰略夥伴關係20週年。在兩國領導人戰略引領下，中義經貿合作維持良好發展態勢。

王文濤指出，中方願同義方繼續秉持絲路精神，深挖貿易潛能，提升貿易水準；優化投資結構，發展新質生產力；加強綠色合作，推動低碳轉型，為兩國全面戰略夥伴關係注入新動能。他並喊話義大利「發揮積極作用」，敦促歐盟在綠色新能源領域對華合作中保持理性開放態度。

據陸方發布，塔加尼表示，義方高度重視發展長期穩定的義中關係，願在中義全面戰略夥伴關係框架下，與中方保持對話與合作，推動雙邊貿易平衡發展，「歡迎電動車等新能源領域中國企業赴義投資」，開通兩國更多直航便利遊客往來，為雙邊務實合作增添新內涵。

發布指出，中國駐義大利大使賈桂德、義大利外交與國際合作部秘書長瓜利裡亞、義大利駐華大使安博思和雙方相關部門代表出席會議。

另外，王文濤11日也應邀出席在義大利威尼斯舉辦的「馬可·波羅：歐亞之橋 繼古開今」紀念活動並致詞。包含塔加尼、威尼斯市長布魯尼亞羅、活動主辦單位威尼斯大學校長李集雅、賈桂德等出席活動。

王文濤致詞說，「我們齊聚一堂紀念馬可·波羅，既是銘記他百折不撓，架起歐亞之橋，促進東西方交流互鑑所作貢獻，也是繼古開今，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏的絲路精神。」