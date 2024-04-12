陸CPI年增0.1% 仍陷通縮風險

大陸國家統計局昨公布，三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之零點一，較上月放緩零點六個百分點，遜於市場預期。三月生產者物價指數（ＰＰＩ）年減百分之二點八，是去年十一月以來最大降幅，且連續第十八個月下降。專家指出，大陸通縮陰霾揮之不去，要避免形成「低物價、低消費」循環。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，三月ＣＰＩ年升幅回落是受到春節後食品和出行服務價格回落影響。其中，食品價格降百分之二點七，降幅比前月擴大一點八個百分點，影響ＣＰＩ降幅約零點五二個百分點。ＰＰＩ降幅略有擴大，主要是因春節後工業生產恢復，工業品供應相對充足有關。

此前，大陸ＣＰＩ於去年十月至今年一月出現「四連負」，分別年減百分之零點二、零點五、零點三和零點八，引發外界對於通縮的關注，直到今年二月，大陸ＣＰＩ才轉為上漲百分之零點七。不料春節過後，三月ＣＰＩ增幅又驟降至百分之零點一。

香港經濟日報引述保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析指出，三月ＣＰＩ走勢表明大陸仍面臨通縮風險，內需依然疲弱。如果沒有更具支持性的財政政策幫助，出口增長本身無法促進大陸宏觀經濟活動。美國ＣＰＩ意外上升，大陸則下降，表明兩國貨幣政策立場可能繼續出現分歧，因此兩國的利差可能會持續存在。

路透報導，經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰認為，大陸產能過剩問題正在轉化為價格，這將阻礙中國人民銀行（大陸央行）刺激經濟的努力。還有分析師認為，人行面臨挑戰，因為更多的信貸流向生產而非消費，暴露了大陸經濟的結構性缺陷，並降低貨幣政策工具的有效性。

對於下階段走勢，中新經緯引述機構分析稱，大陸物價或將溫和回升，維持低通膨格局。申萬宏源宏觀報告分析，在基數效應影響下，ＣＰＩ今年將呈現「倒Ｕ型」；財信國際經濟研究院宏觀策略報告稱，預計豬肉和原油對ＣＰＩ的拖累作用減弱，服務業需求可望進一步修復，展望第二季ＣＰＩ或將溫和回升至百分之零點四左右，但低通膨格局難改。

工業品價格方面，ＰＰＩ連續十八個月負增長。此前，分析師多預計ＰＰＩ將在今年上半年轉正，但不少分析師已將ＰＰＩ轉正的時點推後至第四季。