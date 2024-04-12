廣交會展出新品超過百萬件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣交會新聞中心11日通報，第135屆廣交會將於4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦，預計現場展出的新品將超過100萬件，綠色產品將超過45萬件，自主知識產權產品將超過25萬件，均較上屆有所增長。

中新社報導，本屆廣交會展覽面積155萬平方米。共2.86萬家企業將參加出口展，新參展企業超過4300家；680家企業將參加進口展。

本屆廣交會參展企業中，國家級高新技術企業、製造業單項冠軍企業、專精特新「小巨人」企業超過5500家，比上屆增長20%。 　　

為進一步充實數字技術、智能製造展示題材，本屆廣交會在這方面相關的參展企業將近3600家，企業參展產品包括腦機接口智能仿生手、自動導航運輸設備、人工智能翻譯機等超過9萬件。

本屆廣交會將進一步助力全球產業鏈供應鏈穩定。據廣交會新聞中心介紹，廣交會主要展示的是消費品，但近年來廣交會展示的中間品和資本品比重提高到12%。通過廣交會等平台，為全球提供大量競爭力強、供應穩定的優質產品，助各國特別是發展中國家實現工業化。

競爭力 綠色 面相

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