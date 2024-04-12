海南自貿港 落實新規吸引外資

海南省委副書記、省長劉小明11日在北京表示，今年將全面落實新版海南自貿港外商投資准入負面清單。

中新社報導，劉小明在當日國務院新聞辦公室舉行的發布會上說，海南省經濟運行穩健，延續了回升向好態勢，將一手抓實體、一手抓流量，持續增強經濟活力。

在抓實體方面，海南今年將持續做好產業強鏈補鏈，加快與粵港澳大灣區相向發展，推進與長三角、京津冀等國家戰略聯動和產業合作，推動新一輪重點產業項目落地建設。

在抓流量方面，讓自貿港的流量愈做愈大。劉小明說，目前海南主攻的流量一方面是外貿外資。今年將全面落實新版海南自貿港外商投資准入負面清單，建成運行多功能自由貿易帳戶，升級國際貿易單一窗口，大力發展跨境電商、海外倉、離岸貿易、數字貿易等新業態新模式，以更自由便利的貿易投資吸引更多國際流量。

海南著眼的另一方面流量是旅遊消費。劉小明說，將打造「旅遊+演藝」、「旅遊+體育」等特色消費場景，辦好第四屆消博會，圍繞環島旅遊公路、熱帶雨林國家公園謀畫一批「超級的文旅項目」。

他介紹，特別是針對入境遊客，海南將用足用好59國免簽政策，推出更多入境便利措施。該省即將推出「海南錢包」，入境時就可以將外幣兌換成手機中的電子人民幣，「只要能用支付寶、微信的地方都能夠刷」。