華為推出首款AI筆電MateBook X Pro 竟只賣4.9萬

華為11日推出第一款AI筆電MateBook X Pro，這是其首款14.2吋、搭載柔性OLED螢幕的筆電，機身厚13.5毫米，重980公克，也是1,000公克內唯一搭載Ultra 9高性能處理器的筆電，售價人民幣11,199元（約新台幣4.9萬元）起。

與華為其他筆電不同的是，MateBook X Pro是首款應用華為盤古大模型的筆電，同時與文心一言、WPS AI、訊飛星火、智譜清言等協力廠商生態夥伴合作，提供100多個AI智慧體應用。

華為常務董事、終端BG CEO余承東表示，這是筆電首次應用華為盤古大模型，可生成「AI概要」場景模型。在發表會接近尾聲時，他引用了「輕舟已過萬重山，直掛雲帆濟滄海」，表示鴻蒙戰略即將迎來勝利。

華為AI筆電有何厲害之處？例如在辦公或者學習場景，需要使用視頻交流時，華為的AI人像分割技術和背景融合技術就會派上用場，在盤古大模型的加持下，用戶可以將相關筆電上的會議內容或者錄音生成紀要，並直接進行AI概要總結。

華為稱，上述功能主要基於華為盤古大模型，在超千億參數的中文預訓練大模型基礎上融入了大量的場景資料。除此之外，華為還在筆電上聚合了目前大陸國內主流大模型產品，形成了一個「AI空間」。

這一聚合入口引入了超過100個AI大模型智慧體，首批應用覆蓋了百度文心一言、科大訊飛星火、智譜清言等AI大模型產品，可以依據使用者需求推送個性化AI能力。

在分析機構看來，未來的AI PC產品將更像是使用者的個人AI助理，這需要將個人大模型、個人知識庫、個人Agent嵌入到設備中以實現AI PC的多模態自然語言交互，大大提升意圖理解能力。

一財網報導，Canalys分析師葉茂盛表示，儘管手機、車用、穿戴等都已經很重視並發展AI應用，但作為生產力的核心工具，PC及筆電受到AI的影響會是最明顯的，改進AI功能並利用處理器中的NPU已是行業基本共識，AI PC提供了一個發展差異化體驗的機會。

究其原因，AI PC通常配備更強大的硬體，如高性能的CPU、GPU和專門的神經處理單元NPU，手機雖然也在逐步集成AI功能，但目前在性能上仍然存在一定的限制，尤其是在需要大量計算資源的AI應用上。此外，AI PC在企業級市場的潛力正在向具備理解能力的個人助理蛻變，因此在商業模式和盈利潛力上更具吸引力。

IDC中國高級研究經理陳舒歆表示，AI PC能夠提供足夠的算力來完成端側的計算，也可以兼顧雲端的混合。所以相對其他終端，PC更適合AI。

從此次華為發表會來看，除了AI大模型外，華為也公布與多家合作方探尋的AI應用方案，其中包括了與萬興喵影聯合調教的AI特效創作以及與WPS合作，通過對話可以直接完成對文檔操作。

軟體層面外，華為也在硬體上為此次AI筆電的發表配置「豪華團隊」，一方面採用了2012實驗室、橫濱研究所、基輔研究所聯合研製的鯊魚鰭散熱系統，解決AI算力帶來的高散熱問題，另一方面通過自研的雲隼架構，降低高性能筆電的重量。

AI筆電將是華為拓展市場的利器，華為內部人士表示，2024年將是PC、筆電與平板產品大年，除了在國內爭取市場占有率上升之外，出海節奏也將逐步加快。