深圳機器人產業爆發式成長 年產值8000億

中國深圳市機器人協會近日發布「2023年深圳市機器人產業發展白皮書」，數據顯示機器人領域近年爆發式成長，投入企業較2022年增加19.62%，產值達人民幣1797億元（約新台幣8000億元，下同）。

綜合香港01、中國新聞網報導，數據顯示，深圳機器人行業專利申請量與授權量近10年爆發式成長，去年新註冊的企業超過1萬家，總產值1797億元，較2022年的1644億元成長8.7%。其中，工業機器人產值為62%，非工業機器人產值為38%。專利申請1萬1634件，授權6982件。

白皮書稱，深圳機器人產業呈現出工業機器人穩定成長、非工業機器人下游應用不斷拓展、人形機器人等新興產業快速發展的局面。

白皮書顯示，截至去年底，深圳經營範圍涵蓋機器人的企業達5萬9498家，較2022年新增1萬408家，成長幅度為19.62%，其中擁有機器人專利的企業為3699家。以產業結構來看，工業機器人企業占45.46%，非工業機器人占54.54%。

深圳市機器人協會秘書長畢亞雷表示，去年深圳人形機器人等新興領域快速發展，產業投融資活躍度領先全中國，去年深圳機器人產業共有51起重要融資事件。

白皮書顯示，融資事件主要集中在服務機器人、工業機器人、機器人零件、醫療機器人、人工智慧等5大領域，新型核心零件及人工智慧中的機器視覺成為投資熱門方向。