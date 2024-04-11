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風力渦輪機遭歐盟反補貼調查 陸斥：保護主義行為

聯合報／ 大陸中心／即時報導
歐盟宣布對中國風力渦輪機供應商展開反補貼調查，大陸商務部指歐盟此舉是保護主義行為。美聯社
歐盟宣布對中國風力渦輪機供應商展開反補貼調查，大陸商務部指歐盟此舉是保護主義行為。美聯社

針對歐盟宣布對中國風力渦輪機供應商展開反補貼調查，大陸商務部貿易救濟局10日在布魯塞爾會見歐委會貿易防禦司司長馬丁．盧卡斯進行嚴正交涉，並指稱歐盟此舉是以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為。

根據大陸商務部新聞稿，中方指出，4月9日，歐盟宣布依據《外國補貼條例》（FSR）對中國在歐盟五國的風力渦輪機供應商發起調查，這是近2個月內歐方利用FSR對中國企業發起的第4起調查案件。

中方認為，歐方迄今為止發起的FSR調查均針對中國新能源相關企業，目標指向明顯，不僅嚴重損害中國企業赴歐開展投資貿易合作的信心，干擾中歐產業互利合作，也將影響全球應對氣候變化的努力和綠色轉型的進程。

新聞稿指責歐方在調查過程中，肆意歪曲補貼定義，程序標準不公開、不透明，是一種以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。

大陸商務部還就歐盟4月10日再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告表達嚴正立場，指出歐方更新有關報告，再次對中國政策、市場環境和經濟制度進行了歪曲解讀，為後續採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此表示高度關注和強烈反對。

新聞稿稱，世界貿易組織規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準，歐方以單方制定的所謂「嚴重扭曲」標準來評價中國市場經濟完全不符合事實，將給中歐經貿關係帶來消極影響和不確定性。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

大陸商務部 歐盟

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