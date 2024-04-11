去年銷19國 普洱咖啡豆出口旺

根據昆明海關9日數據顯示，2023年雲南省普洱市咖啡豆出口4252噸、貨值1.2億元人民幣，主要銷往荷蘭、義大利、德國、菲律賓、南韓等19個國家和地區。

中新社報導，大陸98%的咖啡種植面積和99%的咖啡產量都在雲南，其中，超過一半的咖啡豆產量來自「中國咖啡之都」普洱市，當地咖啡樹種植有100餘年歷史，全市咖啡樹種植面積達67.9萬畝。

地處北回歸線的特殊地理位置造就了普洱咖啡「濃而不苦、香而不烈、略帶果酸」的獨特風味，受到全球消費者喜愛。

在位於普洱市的雲南思茅北歸咖啡有限公司南島河咖啡園裡，連片的咖啡樹滿枝紅果、飽滿誘人，許多工人們穿梭於樹下，俐落地採摘鮮果。

這些鮮果經過篩選、脫皮、發酵、浸泡、清洗、晾曬（烘乾）等一系列處理後，將蛻變成粒粒醇香的咖啡豆。這批咖啡豆早在年前就獲海外客商選定，待製成後，開啟一段跨國之旅。

「從去年11月至今的新採摘季，咖啡豆出口量喜人，我們公司陸續出口了600噸。」北歸咖啡公司相關業務負責人周志燕說，通過提升咖啡豆的品質和產量，今年前3個月，訂單量比去年翻了幾倍。

為確保出口品質，咖啡豆出口前，抽取的樣品將送往思茅海關綜合技術服務中心國家咖啡檢測重點實驗室檢測，確保各項指標達標。該實驗室高級農藝師周劍介紹，咖啡豆檢測涵蓋感官、營養物質、農藥殘留、重金屬、添加劑等項目，通過檢測數據評估比對，客觀評定咖啡豆品質，有效調整種植環節的施肥方案以適應咖啡樹良性生長，進一步提升咖啡豆品質。