助攻大陸品牌、商品出海 全球速賣通推百億補貼

據香港南華早報報導，阿里巴巴集團旗下跨境電商平台全球速賣通（AliExpress），將透過百億補貼政策，將大陸品牌和商品推往國際市場。

全球速賣通宣布推出「百億補貼」計畫，註冊該計畫的前一千家品牌和店家，將能獲得這項補貼，並可以在阿里巴巴的其他網購平台銷售商品，包括東南亞的Lazada、西班牙的Miravia、土耳其的Trendyol和南亞的Daraz。

全球速賣通是阿里巴巴集團在2010年成立的跨境電商平台，目前已覆蓋全球200多個國家和地區，擁有超過4億的註冊用戶和超過1.5億的月活躍用戶。

報導稱，大陸在疫情後經濟不穩定，連帶削弱國內市場的消費支出，阿里巴巴因此投入更多心力在海外擴展，加入拼多多國際版Temu和快時尚品牌Shein的低價快速全球供應鏈競爭。

復旦大學世界經濟研究所副所長沈國兵發表文章指出，中國科技企業出海雖具備規模經濟的優勢，但這種依賴超大規模經濟的成本優勢，值得警惕。沈國兵表示，「有些跨境電商的供應鏈利潤非常低，導致難以投入足夠的研發費用。薄利多銷也容易遭到反傾銷、反補貼、反壟斷等多重訴訟，甚至面臨對方政府的政策制裁。」