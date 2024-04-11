網易「復婚」暴雪 遊戲將登Xbox

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
網易、暴雪「復婚」大戲，最終水落石出。圖為網易CEO丁磊（左起）、暴雪娛樂總裁法里斯（Johanna Faries）。 （暴雪中國微博）
網易、暴雪「復婚」大戲，最終水落石出。圖為網易CEO丁磊（左起）、暴雪娛樂總裁法里斯（Johanna Faries）。 （暴雪中國微博）

流傳一年多的網易、暴雪「復婚」大戲，最終水落石出。

暴雪娛樂、微軟遊戲與網易昨（10）日共同宣布，暴雪娛樂旗下遊戲作品，將根據更新後的遊戲發行協議，自今年夏季開始陸續重返大陸市場。微軟遊戲和網易還達成一項協定，嘗試將新的網易遊戲帶到Xbox及其他平台。

澎湃新聞報導，更新後的遊戲出版協議將涵蓋玩家在之前協議下的各款國服（中國網路伺服器簡稱）遊戲，像是《魔獸世界》、《爐石傳說》等。暴雪表示，在過往已超15年的合作基礎上，暴雪與網易正在努力制定回歸計畫，未來將公布更多細節。

此前就有多方傳言稱，暴雪、網易將在10日官宣重新合作，該消息也一度登上熱搜，牽動大陸玩家的心。

實際上，暴雪和網易方面的接觸早已開始。去年11月，有知情人士稱，暴雪已在和包括網易、騰訊在內的多家遊戲廠商，談判國服回歸事宜，但當時尚未決定確定的合作方和具體回歸時間。

對於此次合作，網易CEO丁磊說：「很高興能夠在信任和相互尊重的基礎上開啟下一個篇章，在共同建立的這個獨特的社區中，為使用者提供服務。我們將繼續堅定不移地致力於提供更刺激、更有創意的娛樂體驗。」

網易和暴雪的合作起源於2008年，當時暴雪宣布將旗下《星海爭霸II》、《魔獸爭霸III：淬鍊重生》、《魔獸爭霸III：寒冰霸權》，以及戰網平台在大陸的獨家營運權，全部授予網易的下屬子公司網之易。雙方在合作接近14年後，在2022年11月宣布分道揚鑣。

對於分裂原因，網易人士指出，前任動視暴雪CEO 科蒂克（Bobby Kotick）要求網易在續約時提前預付兩年款項，總金額達數億美元，希望借此讓動視暴雪交出一份更漂亮的財務報表，在今年6月前順利完成和微軟的併購。

但在網易看來，這種做法涉嫌財務欺詐，觸及到底線問題，因此不得不中止合作。

對於和網易續約，暴雪方面曾提出高價條件：一是要求未來分成較2019到2022年的合約期的50%以上營收和淨利潤進一步提高；二是要求暴雪遊戲定價必須實現全球同步，先前國服遊戲定價較其他地區普遍低20%。

不過，就在雙方大張旗鼓地官宣告別後不久，各種恢復合作的消息就已經開始流傳，暴雪在多方尋覓新的代理商未果後，再次考慮和網易恢復合作。

值得注意的是，此次網易、暴雪重新牽手，背後的合作主體從暴雪變成承微軟。

遊戲分析師張書樂指出，網易不是和暴雪合作，而是與微軟合作，暴雪只是一個用來連通兩個巨頭的橋梁。

動視暴雪 財務

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