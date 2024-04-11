大陸信評展望惠譽降至負面 示警財政風險、債務危機升高

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）昨（10）日公布，維持中國大陸長期外幣發行人違約評級「A+」評級，但評級展望從「穩定」調整至「負面」。惠譽是繼穆迪之後，另一家將大陸信評展望調整至「負面」的國際信評機構。

大陸財政部表示，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用，「很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評級展望」。

大陸主權信用評級概況

惠譽最新報告指出，負面展望是反映大陸公共財政風險愈來愈多，大陸政府雖目標從依賴地產發展轉向更可持續的增長模式，但財政赤字、政府債務增加正侵蝕財政緩衝區。

惠譽認為，大陸政府未來幾年必須持續以財政政策支持增長，讓債務未來數年維持上升趨勢，潛在的負債風險也可能上升。

同時，較低的經濟增長率也加深了管理高槓桿經濟的挑戰。

香港經濟日報報導，大陸政府雖定下今年GDP增長約5%的目標，但惠譽認為大陸今年GDP增長僅能達4.5%，反映房地產弱勢未改、居民消費受負面財富效應和收入增長放慢而表現不濟。

惠譽報告還提到，若計入基建和官方預算案外的財政措施，大陸2023年財政赤字率為5.8%，今年將升至7.1%，是繼2020年的8.6%的史上次高，也明顯高於官方所訂的赤字率目標。

另外，惠譽還提到，大陸一般政府債務（地方和中央明確債務）占GDP比率，將由2023年的56.1%增至2024年的61.3%，同樣高於「A級」經濟體中位數54%，較2019年的38.5%明顯惡化。

2024年債務占收入比率更達234%，遠高於「A級」經濟體的中位數145%。

惠譽並稱，自2018年減稅措施、占地方政府收入二至三成的地產收益前景不明朗，大陸地方財政收入基礎正受侵蝕。隨地方政府難從土地取得收入，中央政府財政負擔正在加重，今年中央將連續兩年發行人民幣1兆元特別國債，相當於GDP的0.8%。

大陸財政部表示，長期看，保持適度的赤字規模，用好寶貴的債務資金，有利於擴大內需，支持經濟增長，最終有利於維護良好的主權信用。2024年赤字率按3%安排，整體看是適度、合理的，有利於經濟穩增長，也能較好控制政府負債率，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

大陸財政部強調，中國大陸經濟長期向好的趨勢沒有改變，政府維護良好主權信用的能力和決心也沒有改變，經過各方面協同努力，地方債務風險得到整體緩解，地方政府法定債務本息兌付有效保障，隱性債務規模逐步下降，政府拖欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量也有所減少。

大陸財政部指稱，總的看，目前地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。