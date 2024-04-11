小鵬汽車進軍港澳市場

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

小鵬汽車昨（10）日在官網發布，香港作為大陸重要的汽車市場之一，將透過與森那美汽車的經銷商合作擴大業務範圍。預計今年第3季啟動交付G6、X9等車型。

小鵬汽車也宣布在澳門市場的計畫，將與新康恆集團合作，預計今年5月啟動交付左舵車型，包括小鵬G9、 X9、 G6 及P7i 等車型。

隨著小鵬汽車正式進軍香港，森那美汽車宣布，小鵬汽車重點車型，包括最新純電動SUV車型G6和旗艦純電動七座MPV X9將於5月中旬率先與車迷見面。預計從第3季開始交付。

小鵬擬於第3季在香港開設小鵬汽車旗艦店，引進最新純電SUV G6 及旗艦純電動七人車X9。

IT之家報導，大陸車企宣布進入港澳等市場的自主品牌，還包括廣汽埃安、哪吒汽車、比亞迪及騰勢、極氪汽車、長城歐拉等。

去年7月，香港政府發言人表示，「在一籃子方案中，會在2035年或以前停止新登記燃油及混合動力私家車。鑑於不斷變化的市場狀況和不斷改變的市場需求，政府已檢討現行的油站地契政策，以確保有充足及可靠的車用燃料供應和充電服務。」

X 長城 香港

延伸閱讀

Nissan歐洲暢銷休旅Qashqai小改款預告4月17日登場

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

巴黎奧運全港免費看 政府購入轉播權撐港將、刺激經濟

首屆「香港悅讀周」4月20日至28日書香滿城 閱讀活動逾200項

相關新聞

大陸信評展望惠譽降至負面 示警財政風險、債務危機升高

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）昨（10）日公布，維持中國大陸長期外幣發行人違約評級「A+」評級，但評級展...

在集團內網發文 馬雲：阿里重回健康成長軌道

阿里巴巴創辦人馬雲昨（10）日在阿里巴巴內網以「致改革致創新」為題發文指出，三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一... 馬雲阿里內網發文：

打造外資新高地 9大項在滬簽約

涵蓋美麗健康、智慧製造、生物醫藥、醫療器械等領域的9個項目9日在上海奉賢集中簽約。

2026年中國人形機器人 市場衝百億

9日發布的《人形機器人產業研究報告》顯示，全球人形機器人行業發展進入黃金時期，市場規模將呈現持續增長態勢。預計2026年...

「兩馬」海上貨運直航 助閩台電商

載著60噸、價值約人民幣123萬元（新台幣541.2萬元）貨物的「鑫龍996號」貨輪，9日從福州馬尾青州碼頭出發，前往馬...

廣州東部中心發展基金首發 總規模200億人民幣

第十屆中國廣州國際投資年會增城區平行分會9日在廣州舉行，總規模200億元（人民幣，下同）的廣州東部中心發展基金首次對外發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。