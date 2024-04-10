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中國經濟疲軟 貴州茅台價格罕見連續下跌

中央社／ 台北10日電
中國經濟疲軟，高端白酒市場出現萎縮。據陸媒10日報導，過往被炒至天價的貴州茅台酒，近日市場價格罕見出現連續下跌，業界擔憂出現恐慌性賣壓。（飲酒過量有礙健康；酒後勿開車；未成年勿飲酒）（中新社）
中國經濟疲軟，高端白酒市場出現萎縮。據陸媒10日報導，過往被炒至天價的貴州茅台酒，近日市場價格罕見出現連續下跌，業界擔憂出現恐慌性賣壓。（飲酒過量有礙健康；酒後勿開車；未成年勿飲酒）（中新社）

中國經濟疲軟，高端白酒市場出現萎縮。過往被炒至天價的貴州茅台酒，今年市場流通價格罕見出現連續下跌，業界擔憂出現恐慌性賣壓。身為中國「股王」，貴州茅台股價自2021年2月最高點迄今，已跌掉37%。

貴州茅台的53度500cc裝飛天茅台酒，官方指導價為人民幣1499元（約新台幣6650元），但市價通常在2倍左右，旺季甚至飆漲到一瓶近4000元。但今年以來罕見連續下跌，如今更跌破2400元創新低。

綜合中國新聞網、藍鯨財經等陸媒報導，2024年散瓶飛天茅台酒批發價（市場流通價）近日跌破2600元引發市場關注，多名白酒回收商均表示「降了」。

「上午還2460元/瓶，現在2400元/瓶了，行情太快了」。一名白酒回收商8日晚間表示，「出不動，回收價格也給不起」。

另有白酒回收商稱，近期不同年份的茅台酒都一直在跌，現在一天就掉幾十元。該回收商給出的最低報價為每瓶2350元。

報導指出，4月原本是白酒的銷售淡季，價格走低似乎並不稀奇。然而在不少回收商看來，這次茅台價格下跌並不尋常。「這次是暴跌，不只是因為淡季。有酒要麼趕緊賣，要麼等中秋看行情再說」。

北京多家酒行的飛天茅台酒售價也持續下跌，最低報價來到2750元/瓶。有酒行表示，「茅台價格變動得比較快，昨天還3100、3200，今天就2800、2900了」。

業界多認為，飛天茅台酒跌破2500元可能性不大，因為前幾年經銷商囤貨成本平均最低2300至2400元，但若批發價低於2500元，或出現恐慌性拋貨，屆時貴州茅台公司很可能將出手干預。

報導引述酒類行銷專家肖竹青指出，社會購買力不足是中國酒業面臨的共同問題。消費者對未來收入預期悲觀造成消費緊縮和消費降級，給貴州茅台帶來的直接影響是，消費場景減少帶來消費量減少。

酒類分析師蔡學飛也指出，目前來看，2024年整個酒業依然面臨著高庫存、價格倒掛（市價比進價低）、需求不足等問題，市場需要時間去消化過去幾年擴產的產能，價格需要時間修復，這些都導致2024年依然會是比較艱難的一年。

中國白酒業除了面臨消費疲軟、市場萎縮的困境，最大的隱憂是年輕人不愛喝了。

據報導，近年來，中國白酒企業普遍面臨消費者斷層的危機。目前白酒消費者主要以35至55歲的中年男性為主，但調研報告顯示，僅有11.2%年輕人喜歡酒精濃度在30度以上的酒。

為了培養年輕人對茅台的好感，貴州茅台近年陸續推出茅台霜淇淋、醬香拿鐵以及茅台巧克力，試圖培養他們日後成為茅台酒的忠誠消費者，這些產品也確曾掀起熱潮，但很快就消散。目前，成都的首家茅台霜淇淋旗艦店已經關門。

隨著招牌飛天茅台酒價格不斷下跌，貴州茅台的股價4月迄今也罕見連跌。儘管仍是中國「股王」，貴州茅台股價已從2021年2月26日的歷史最高價2627元，持續下修至今天收盤的1647元，股價已跌掉37%。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年輕人 消費者 茅台

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