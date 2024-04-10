上海期貨交易所：對黃金和銅期貨實施交易限額

上海期貨交易所10日發布《關於在黃金和銅期貨品種實施交易限額的通知》顯示，自2024年4月12日（即4月11日晚連續交易）起，在黃金和銅期貨品種實施交易限額。

華爾街見聞報導，上海期貨交易所（上期所）、上海國際能源交易中心（上期能源）分別發布《關於在黃金和銅期貨品種實施交易限額的通知》和《關於在原油期貨品種實施交易限額的通知》，對黃金、銅、原油期貨品種實施交易限額。

上期所表示，非期貨公司會員、客戶在黃金期貨品種日內開倉交易最大數量為2,800手，銅期貨品種日內開倉交易最大數量為2,000手。實際控制關係帳戶組日內開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受此限制。

上期能源發布的《關於在原油期貨品種實施交易限額的通知》顯示，自2024年4月12日（即4月11日晚連續交易）起，非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客戶在原油期貨品種各合約日內開倉交易最大數量為3,200手。

上期所和上期能源均提醒，對於第一次超過交易限額的行為，將採取限制開倉不少於5個交易日的自律管理措施；累計兩次超過交易限額的，將採取限制開倉不少於1個月的自律管理措施；累計三次超過交易限額的，將採取限制開倉不少於2個月的自律管理措施。情節嚴重的，按照有關規定處理。

據瞭解，針對近期白銀期貨行情波動較大的情況，已有期貨公司主動上調了白銀期貨的保證金標準。

國信期貨4月8日向客戶發布通知稱，因近期白銀期貨行情波動較大，自2024年4月8日結算時起，公司上調白銀期貨各合約保證金標準至16%。如某白銀期貨合約收盤出現單邊市，則上調該合約交易保證金標準至19%。

上海黃金交易所（上金所）8日發布通知，調整白銀延期合約保證金比例和漲跌停板，自4月9日收盤清算時起，Ag（T+D）合約的保證金比例從10%調整為12%，下一交易日起漲跌幅度限制從9%調整為11%。

上述各品種風控參數的調整，與近期相關商品的短期波動有關。截至4月10日15時收盤，上期所滬金2406合約已收穫8連陽，最新報人民幣558.78元/克，3月以來累計漲幅16%；滬銀2406合約最新報7204元/千克，3月以來累計漲幅23%；滬銅2406合約最新報76800元/噸，3月以來累計漲幅12%；上期能源原油2405合約最新報662.5元/桶，今年以來累計漲幅接近20%。