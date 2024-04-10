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中國幼兒園不敵少子化衝擊 轉型做「托老所」

中央社／ 台北10日電

少子化衝擊下，中國幼兒園招生人數連續3年下降，2023年大減534.5萬人，使得一些幼兒園的經營陷入危機。有業者已經向養老服務轉型，將幼兒園場地改為「托老所」。

澎湃新聞報導，中國國家統計局數據顯示，幼兒園在學人數連續3年下降，2023年較前一年減少534.5萬人，許多幼兒園已經受到影響。

山東濟寧一間幼兒園園長宋攀表示，從開放二胎那批學生畢業之後，他們幼兒園的人數就迅速下滑。過往9月份通常會招55到60名新生，但截至3月，確定今年9月會入學的學生只有9名，其他班級也都沒有招滿，許多教室都空著。

另一位已經營幼兒園21年的于波，在中國政府開放二胎那時嗅到商機，陸陸續續開了11家幼兒園。2020年巔峰時期，幼兒園一到9月馬上額滿，但去年春天開始，報名的孩子減少許多。

于波經營的幼兒園最多曾有500名學生，現在只剩200多人，光是今年畢業的學生就會有130個，即使招新生大概也填補不了人數缺口。

「僧多粥少了，那肯定要轉行了。」于波關掉3間幼兒園，2023年10月改為經營居家養老服務，並帶著部分幼兒園工作人員進行轉型。

于波表示，現在有些幼兒園場地空著，也考慮改成「托老所」，雖然短期還無法賺錢，但他認為養老產業未來會非常穩定，「我們也想把它做成一個10年、20年的一個事業。」

少子化 幼兒園

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