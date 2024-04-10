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台灣買嘸陸新能源車 國台辦批搞「封殺禁用」不得民心

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
台灣未開放大陸新能源車和無人機進口，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日批評搞「封殺禁用」，不得民心。（記者廖士鋒／攝影）
台灣未開放大陸新能源車和無人機進口，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日批評搞「封殺禁用」，不得民心。（記者廖士鋒／攝影）

電動車已成全球趨勢，年初市場盛傳大陸汽車品牌比亞迪與奇瑞汽車將進軍台灣，引發熱議，經濟部則強調台灣現行法令禁止汽車整車、底盤從大陸進口。大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日在例行記者會上表示，「民進黨當局」對大陸好用、時尚的產品設下諸多障礙，搞「封殺禁用」，不得民心。

面對陸媒提問稱，不少台灣民眾認為大陸新能源汽車「好用又時尚」，但是遺憾「買不到」，台灣對於大陸新能源車、無人機等產品「一直以各種藉口阻撓入島」時，朱鳳蓮作出上述表示。

朱鳳蓮指出，大陸新能源車和無人機等產品以技術創新、產品多樣性、產業鏈完善、市場認可度高和全球佈局等優勢，「受到台灣消費者的喜愛，是很自然的事」。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局」對大陸好用、時尚的產品設下諸多障礙，搞「封殺禁用」，不得民心，並喊話尊重台灣民眾的消費選擇權，讓台灣民眾享受更多好產品、好服務。

另外，國台辦10日記者會上，兩岸清明節共同祭祖也成為焦點。除了前總統馬英九4日參加的「甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮」外，朱鳳蓮指出，「甲辰年黃帝故裡拜祖大典」將於4月11日在河南省鄭州市新鄭黃帝故裡舉行，台灣將有基層人士代表、台商、媒體和在豫台青代表等百餘名台胞參加現場祭拜活動，而台灣同拜黃帝活動則在桃園黃帝雷藏寺（黃帝大廟）舉行。

此外，朱鳳蓮還提到「第八屆海峽兩岸嫘祖文化交流活動」將於4月16日至21日在四川鹽亭縣舉辦，台灣也將同步開展嫘祖拜謁活動，屆時台灣各界人士、青年學生代表等百餘名台胞將參加活動。

朱鳳蓮表示，兩岸各界同胞攜手傳承中華民族優秀傳統文化，對增強兩岸同胞的民族歸屬感、尊嚴感和榮譽感，具有十分重要的意義，「我們歡迎更多的台灣同胞到大陸尋根拜祖，慎終追遠」。

國台辦 朱鳳蓮

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