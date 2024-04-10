大陸養豬業景氣低迷 世界銀行資助養豬大樓遭抨擊

據英國衛報7日報導，全球多個環境及動物保護組織，呼籲世界銀行旗下的國際金融公司（IFC）停止對工業化飼養的支持，其中包括資助大陸養豬大樓。

報導指出，國際金融公司在去年6月批准向廣西揚翔公司提供4730萬英鎊（折合約新台幣19億元）的貸款，為四棟多層工業化養豬場和一家飼料廠提供資金。

多層工業化養豬場又稱「養豬大樓」，是為大陸耕地稀少、糧食不足所發展出的生產策略。根據澎湃報導，這種養豬大樓能實現自動餵食、給水、清潔，並以豬臉辨識、紅外線測溫和人工智慧等工具進行自動化管理。

根據紐約時報報導，湖北黃石一棟高達26層的養豬大樓在2022年啟用，當時預估每年可飼養120萬頭豬，報導形容這種工業化養豬業「是用生產iPhone的方式養豬」。

政策分析師麥克納瑪拉（Kelly McNamara）告訴衛報記者，「這種工業化養殖不止對氣候和糧食安全造成威脅，還會使個體養豬戶破產。」

自由亞洲電台指出，這種大量工業化飼養造成市場豬肉供應大量過剩。受經濟不景氣和產能過剩影響，大陸豬肉價格在2023年1月與同期相比下降17%，導致大量養豬場業主負債累累。報導稱，為了避免企業大規模倒閉，北京政府特別將能繁殖母豬的數量目標從4100萬頭下調至3900萬頭，使外界懷疑世界銀行資助類似的工業養殖計劃的意義。