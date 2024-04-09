這檔港股15分鐘暴跌99％ 百億市值瞬間灰飛煙滅

港股天瑞水泥在9日收盤前最後15分鐘暴跌99.04%，總市值由超港幣140億元蒸發至僅剩港幣1.4億元，如此放量閃崩受到關注。

財聯社報導，港股暴跌並不罕見，比如9日就有4檔，包括浩森金融科技尾盤狂瀉90.96%，收報港幣0.53元；升能集團尾盤跌49.88%，收報港幣2.1元。

但天瑞水泥尾盤放量閃崩，由港幣5元最低跌至港幣0.035元，收報港幣0.048元，成交量急增至2.81億股，百億市值瞬間灰飛煙滅的僅有中國天瑞水泥一檔。

市場都在探討這檔百億水泥企業尾盤暴跌的原因，除了較為普遍的「業績虧損說」和「房地產拖累水泥行業說」外，也有業內人士表示港股水泥建材行業9日表現平穩，甚至不少公司都獲得了可觀漲幅，天瑞水泥跌幅過大過急存在股票質押遭砍倉可能。