豐田傳攜手華為造車 共同合作打造智慧駕駛方案

小米汽車在大陸銷售正夯之際，有消息指出，在全球擁有高銷售量的日本車企品牌豐田（Toyota）將與大陸科技大廠華為合作。陸媒報導，豐田將與華為和Momenta三方展開聯合合作智駕模式，新的智慧駕駛方案與華為現有的ADS高階輔助駕駛系統不同，分別由Momenta和華為提供軟、硬體方案，並搭載於全球車型。

綜合21世紀經濟報、騰訊汽車報導，有供應鏈人士對上述消息表示，除合作方相關技術在業界領先外，華為在大陸智駕市場較高的認知度，也可能是豐田選擇這種合作模式的重要原因。據悉，豐田目前尚未對此評論，不過，豐田將在北京車展期間宣布與大陸大廠的重要合作。

報導指出，華為與車企的合作共有三種模式，分別為零件供應模式、HI模式（Huawei Inside）和智選車模式（鴻蒙智行）。從上述報告來看，若合作屬實，二者的合作將更偏重於供應商模式。

事實上，豐田與華為此前已有合作，主要集中在智慧座艙領域。今年3月廣汽豐田全新第9代Camry上市，新車的車機系統由廣汽豐田與華為共同打造，搭載高通驍龍8155晶片，並且提供12GB＋128GB內存，提升操作流暢性。

而在豐田與傳言中另一方Momenta的合作消息已有時日。公開資料顯示，雙方2020年3月已達成策略合作，將為豐田提供基於攝影機視覺技術的高精地圖及更新服務，共同推動豐田的自動化地圖平台（AMP）在大陸的商業落地。2021年3月，Momenta宣布完成C輪總計5億美元的融資，豐田正是策略投資者之一。

有業內人士認為，在智慧電動車方面，大陸占有政策先發、市場先發、車企先發和產業鏈先發的部分優勢，而在政策上大陸對合資家數以及股比都不再限制，甚至對特斯拉等車企獨資也基本放開，因此大陸汽車市場基本上是一個「更開放、強競爭、搶先發」的市場，且價格戰強化了這種競爭局面。於是部分海外車企積極尋找新合作機會，以期盡快完成新一輪新技術本地化。

另，有分析指，豐田和華為的合作值得期待，雙方先前已有合作基礎，能減少接觸磨合成本。還有，華為在大陸智駕市場具備較高的認知度，與華為合作和創新或能進一步提升豐田的核心競爭力和創新力。而在海外市場，豐田能狂賣800萬輛以上燃油車，但電車滲透率不到10%，基本停留在個位數，而豐田選擇華為智駕，「是對中國市場的一種討好」。

據乘聯會數據，2023年日系品牌零售市占17%，較去年同期下降3個百分點，成為降幅最大板塊。事實上，日系品牌在華市占率已連續三年下滑，2020年日系品牌零售市占率為24.1%，2021年為22.6%，2022年為20%。