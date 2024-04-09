把握兩岸機器人商機 台產業界籲多開放陸商務人士赴台

兩岸企業家峰會智慧裝備組台灣召集人徐爵民9日在2024兩岸機器人及智慧自動化產業對接活動上表示，近兩年全球經濟欲振乏力，兩岸製造業更應該把握機會，發揮多年建立的互補產業優勢融合發展。同時他也呼籲台灣政府應更開放，讓兩岸商務交流能更熱絡，因為讓大陸廠商到台灣對接對台廠是利多。

徐爵民對本報表示，今年兩岸在機器設備產業界還會有一些交流，大概8、9月機械公會會在陸產業交流活動；8月還有河南中原論壇。此外，台灣8月也有展覽，希望邀請大陸廠商到台灣，這部分希望台灣官方能放寬，讓大陸更多商務人士到台灣，維持產業界交流，「其實交流就是買我們的東西」。

至於兩岸企業家峰會一段時間以來促進台企打進大陸品牌電動車供應鏈進度，徐爵民表示，目前會裡正在持續推進，且台灣有廠商已經提供大陸品牌一些零組件。畢竟大陸電動車是全世界最大生產基地與市場，台廠在其中充滿希望，「雖然大陸競爭非常厲害，當然能融入供應鏈絕對是重要的，只是我們要加油。」

徐爵民也指出，經過兩岸企業分享AI與機器人的內容後，他自己也看到新內容，與更多可能性，比如有各種不同幫助生產的機械器具，這些都可以是台廠的空間。

台灣智慧自動化與機器人協會理事羅仁權說，每年跟大陸產業界有密切交流，支持相關活動，他也特別提及，每年相關活動交替在兩岸舉行，明年將在台灣舉行，意義重大。藉這個機會深化兩岸自動化機器人發展，十分重要。

羅仁權在會上也預告，今年8月21日至22日自動化機器人協會在南港展覽會舉辦會展，並舉辦相關主題研討會，針對自動化、智慧機器人趨勢的商機討論，他也希望在場人士能到台灣。

我陸委會去年8月28日施行新規放寬大陸商務人士赴台，新規指出，陸籍人士來台商務交流的「參展」項目，邀請或受邀單位須為「參展廠商」；在「觀展」方面，則要求陸方受邀單位須為我方參展廠商之「合作廠商，或具合作潛力之廠商或買家」。此前有業界反應該新規表面放寬，但實際上限制更多。