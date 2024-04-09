房企巨頭世茂 在港被提清算

大陸房企巨頭世茂集團昨在港交所公告，中國建設銀行（亞洲）已向香港高等法院提出對集團的清算申請，涉及金額約為十五點七億港元（約台幣六十二億元）。這也是繼恒大集團及碧桂園後第三家面臨下市的大型房企。

受該消息影響，世茂股價昨大跌百分之十八，收在○點三七港元。分析認為法院判決曠日廢時，恒大被法院下令清算一拖將近兩年，清算申請為債權人對房企施壓手段之一，雙方如能推進協商，頒布清算令機率或許不大。

世茂則回應，該申請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益，同時將極力反對該項申請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的利益。

世茂去年財報顯示，營收人民幣五九四億元，年減百分之五點七，負債人民幣四九二○億元，世茂的淨負債率約為百分之四七三點二，相較二○二二年有所擴大。

世茂在遭清算申請前十天，披露「建議的境外債重組條款」並提及四種方案，包括短期工具、長期工具、強制可轉換債券及不同工具組合。世茂控股股東許榮茂也將未償還的股東貸款交換為新的長期票據和強制可轉換債券。

正當外界推測世茂與境外債權人達成協商時，有消息傳出，世茂關鍵債權人小組考慮反對其提出的境外債務重組計畫。

財聯社報導，北京盈科律師事務所合夥人律師張琦表示，世茂被提起清算，雖在法律程序上可能會對公司營運造成不確定性，但根據過往類似案例和市場經驗，這種影響往往是有限和可控的。