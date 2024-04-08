救房市 陸逾30城市支持住房「以舊換新」

據央廣網報導，去年以來，中國大陸已有逾30個城市表態支持住房市場「以舊換新」，地方國企參與收購的方式也成為目前的受關注點之一。業界預計，未來或有更多城市參與「以舊換新」，促進改善性住房需求釋放。

報導稱，二手房交易時間長、手續繁瑣，成為阻礙住房交易的堵點。為提升住房市場交易活躍度，多地相繼推出「以舊換新」政策。

近期，河南鄭州房管局等多部門聯合印發試行方案，其中通過鄭州城市發展集團收購，在方案試點階段完成「換房」500套，計劃全年完成5,000套；通過市場化自由交易，計劃全年完成5,000套。此外，凡是在今年通過「以舊換新」換購新建商品住房的民眾，均可享契稅補貼30%的優惠。

據鄭州市房管局的數據，去年鄭州二手房市場交易1,133萬平方米，全年成交10.2萬套，意味若該市今年二手住房成交量維持在去年的水平，二手房「以舊換新」的目標規模約佔全年成交量的一成。

除上述「以舊換新」方式外，鹽城、蘇州、瀋陽等地區還發放「以舊換新」購屋補貼，寧波、鹽城、濟南等部分城市聯合開發商及房地產經紀機構則推出「換新購」服務，購屋者可在開發商處認購並鎖定房源，由委託的房地產經紀機構出售舊房，若一定期限內舊房售出則按流程購買新房，若舊房未售出則退還新房認購金。

此外，蘇州相城區、鄭州、連雲港等地國企平台或開發商則直接收購舊房，售房款用於在相應項目購買新房，其中鄭州收購主體根據市內八區保障性租賃住房需求和缺口， 制定並發布收購計劃，收購的舊房屋將用於豐富保障租賃房屋供應。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，短期看，「以舊換新」政策有利於促進一、二手房聯動，有望在提高樓市活躍度方面起到積極作用，同時多地已發布保租房籌集計劃，未來收購存量二手房作為保租房或是重要方式。整體來看，預計未來或有更多城市參與「以舊換新」，促進改善性住房需求釋放。