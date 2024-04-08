快訊

中職／安芝儇為吉祥物正名跳葉保弟應援曲 網：還是叫雞柳條

花蓮強震酒廠酒瓶震碎 30年紹興酒甕毀損損失慘重

夾鏈袋保鮮袋可重複使用嗎？ 品牌大廠提醒留意一重點

救房市 陸逾30城市支持住房「以舊換新」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸已有數十個3城市表態支持住房市場「以舊換新」。中新社
大陸已有數十個3城市表態支持住房市場「以舊換新」。中新社

據央廣網報導，去年以來，中國大陸已有逾30個城市表態支持住房市場「以舊換新」，地方國企參與收購的方式也成為目前的受關注點之一。業界預計，未來或有更多城市參與「以舊換新」，促進改善性住房需求釋放。

報導稱，二手房交易時間長、手續繁瑣，成為阻礙住房交易的堵點。為提升住房市場交易活躍度，多地相繼推出「以舊換新」政策。

近期，河南鄭州房管局等多部門聯合印發試行方案，其中通過鄭州城市發展集團收購，在方案試點階段完成「換房」500套，計劃全年完成5,000套；通過市場化自由交易，計劃全年完成5,000套。此外，凡是在今年通過「以舊換新」換購新建商品住房的民眾，均可享契稅補貼30%的優惠。

據鄭州市房管局的數據，去年鄭州二手房市場交易1,133萬平方米，全年成交10.2萬套，意味若該市今年二手住房成交量維持在去年的水平，二手房「以舊換新」的目標規模約佔全年成交量的一成。

除上述「以舊換新」方式外，鹽城、蘇州、瀋陽等地區還發放「以舊換新」購屋補貼，寧波、鹽城、濟南等部分城市聯合開發商及房地產經紀機構則推出「換新購」服務，購屋者可在開發商處認購並鎖定房源，由委託的房地產經紀機構出售舊房，若一定期限內舊房售出則按流程購買新房，若舊房未售出則退還新房認購金。

此外，蘇州相城區、鄭州、連雲港等地國企平台或開發商則直接收購舊房，售房款用於在相應項目購買新房，其中鄭州收購主體根據市內八區保障性租賃住房需求和缺口， 制定並發布收購計劃，收購的舊房屋將用於豐富保障租賃房屋供應。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，短期看，「以舊換新」政策有利於促進一、二手房聯動，有望在提高樓市活躍度方面起到積極作用，同時多地已發布保租房籌集計劃，未來收購存量二手房作為保租房或是重要方式。整體來看，預計未來或有更多城市參與「以舊換新」，促進改善性住房需求釋放。

二手房 房地產 鄭州

延伸閱讀

河南12歲童切闌尾「5年後檢查竟還在」 家屬驚：當時切了什麼？

恭喜！吳申梅忙於房事 脫口「懷胎10月生了」

救房市新招？大陸建商喊「購房買一送一」 買北京小間送煙台大間

大陸65城新房 找房熱度環比漲17%

相關新聞

營收與獲利持續下滑 大陸銀行、券商掀減薪潮

中國經濟不振，降薪已成為大陸銀行、券商常態。根據多銀行及券商近日公布的2023年財報，有21家銀行去年營收共計按年下滑4...

刺激房市 逾30市挺「舊換新」北京建商促銷：買房送煙台海景房

為刺激房市，中國已有超過30個城市表態支持住房市場「以舊換新」，其中，河南省鄭州市近日出台了具官方引領的措施，估計「以舊...

救房市 陸逾30城市支持住房「以舊換新」

據央廣網報導，去年以來，中國大陸已有逾30個城市表態支持住房市場「以舊換新」，地方國企參與收購的方式也成為目前的受關注點...

個人房貸大縮水 6大國有銀行去年減逾5000億元

隨著各銀行進入2023年年報季，與民眾密切相關的「個人住房貸款」情況也浮出水面。作為房貸發放主力軍，根據銀行披露的202...

港推專利盒稅務優惠 利得稅擬減至5% 財爺：年內諮詢AI條例

香港財政司司長陳茂波表示，將推行「專利盒」稅務優惠，將專利所產生的合資格利潤的稅率，由現時的16.5%減至5%。他說，當...

經濟不振 中國銀行券商界大減薪

中國經濟不振，降薪成為銀行、券商的現實選擇，去年銀行管理層平均降薪13%，其中降薪幅度最多逾40%；券商行業龍頭中金公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。