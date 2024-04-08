陸商務部長巴黎召集中資電動車廠開會 駁斥產能過剩指責

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中國商務部長王文濤周日抵達巴黎，主持召開在歐中資電動汽車企業圓桌會。據大陸商務部發布的新聞稿，王文濤指稱，美歐等關於中國「產能過剩」的指責毫無依據，強調中國政府將積極支持企業維護自身合法權益。

路透報導，王文濤將出席預計涵蓋中國向歐洲市場快速增加出口廉價電動車的談判。報導引述四名知情消息人士說法指出，討論的重點是歐盟委員會對中國電動車產業展開的補貼調查。

歐盟委員會指控，因得利於國家的巨額補貼，預計中國電動車在歐洲的市佔率2025年將達到15%，歐盟因此正在審議是否針對來自中國的電動車開徵懲罰性關稅。

王文濤此行是為化解中國電動車的出口危機而來。參與7日與王文濤圓桌會的包括：歐盟中國商會、吉利、上汽、比亞迪、寧德時代等十餘家中國企業代表。

大陸商務部新聞稿稱，與會代表介紹了在歐投資經營、應對歐盟電動汽車反補貼調查有關情況，會議並圍繞中國企業優化全球布局、深化中歐電動汽車產業務實合作等進行交流。

王文濤表示，中國電動汽車企業依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，不是依靠補貼取得競爭優勢，美歐等關於「產能過剩」的指責毫無依據。

王文濤強調，中國電動汽車產業的發展為全球應對氣變和綠色低碳轉型作出了重要貢獻。中國政府將積極支持企業維護自身合法權益。

他並指出，面對外部挑戰和不確定性，企業要練好內功，堅持創新驅動，加強風險管理，重視綠色發展，與當地企業深化合作、共謀發展，堅定做全球綠色轉型的參與者和貢獻者。