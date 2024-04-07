又不辦發布會？陸媒曝華為P70或依循先鋒計劃 葉倫訪陸時「突襲式」上市

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藍鯨財經報導，華為將於 11 日舉辦鴻蒙春季發布會，屆時將發布車和PC類相關產品。至於外界關心的新款高端手機P70是否在會上發布則未有進一步消息。此前，大陸市場不斷有傳聞指出，華為新款高端手機P70不舉辦發布會，而是會依循Mate60的先鋒計劃，「突襲式」的上市販售。但這些訊息都未獲得官方證實。

近期市場有傳聞指出，華為部分線下門店接受P70盲訂。不過據南都灣財社報導，經實地走訪、電話查證等多種方式確認，店員表示沒有P70盲訂的活動，線下具體的售賣時間要等發布會之後才能確定。

該報導也引述接近人士處獲悉，華為P70有很大的機率將不再舉辦新品發布會，而是參考「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」的形式，在本月直接上線銷售。

去年8月29日，華為終端在去年8月29日首次推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」，在未舉行手機新品發布會狀況下，上線銷售華為Mate 60 Pro機型，而上線時間適逢美國商務部長雷蒙多訪華，Mate60上線時間點也被視為劍指美國。而這次適逢美國財政部長葉倫訪華，大陸網友關注是否會在此期間突襲式上線，依循雷蒙多模式，讓葉倫成「最佳代言人」。

事實上，華為後續推出的幾款手機，包括Mate 60 Pro+、Mate X5折疊屏、nova 12系列、Pocket 2等相繼加入「先鋒計劃」。

近日有市場消息稱，華為手機的供應鏈公司確認已開始向華為P70系列高端旗艦手機批量供貨。產業鏈人士稱，預計P70系列的市場需求量非常旺盛。

天風國際分析師郭明錤此前預計，華為P70系列出貨量將在2024年有顯著成長，如果手機庫存回補需求可持續到2024年上半年，則P70系列出貨量在2024年可同比增長約230%至1,500萬部。

而對於華為P70系列手機的裝備，網路開始有不少訊息爆料，包括該款手機將採用1.5K新微曲護眼屏，搭載海思新晶片組，暫定名為「麒麟9010」，相比上一代麒麟9000S，整體性能會有更大的提高等。相較Mate系列主打商務和性能而言，華為P系列更加突出時尚和影像，預計對年輕消費者群體中更具有號召力。