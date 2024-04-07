保費與222萬油車相當？售價95萬小米汽車令車主不滿 公司這樣回

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小米SU7甫上市便引發各種議論，其中，在SU7定價及其保費最多人討論。近日有小米SU7車主反映，小米SU7的售價人民幣21.59萬元（約新台幣95萬元），但保險費卻與人民幣50多萬元（約新台幣222萬元）燃油車相近。對此，小米汽車解釋，小米SU7作為一款新能源汽車，其保險費用的計算與燃油車有差異。

據小米汽車微信公眾號6日發布「小米SU7答網友問（第九集）」，針對小米SU7保險費用和人民幣50多萬元的油車接近，小米除作上述表述外，還提到新能源車專屬條款既為「三電」系統提供保障，又涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業的使用場景。

小米汽車並稱，保險還會根據多種因素來綜合計算，如新車與舊車、品牌、車型、上戶類型、險種、保額等因素。因此，小米汽車提醒，保費價格也不盡相同，不能簡單只透過車價進行比較，以選擇符合消費者的保險方案。

界面新聞指出，一名SU7車主的保單顯示大陸各地SU7保費價格也有所不同，Max版本尊享保險的價格可高達近人民幣9,500元（約新台幣42195元），標準版SU7保費約6,000元（約新台幣26650元）。有車主認為這和同價格區間的新能源車相近，也有車主表示保費遠高於人民幣40萬左右的車型。

事實上，新能源車的保費一直較燃油車普遍高出20%至80%，這也讓不少車主不滿。不過，有業內人士表示，新能源車車均保費高的現象並未讓保險公司因此獲利，「2023年新能源車險承保普遍虧損」。

大陸車險市場現階段已完成「二次綜改」，商業車險自主定價係數的浮動範圍由「0.65，1.35」擴大到「0.5，1.5」 。有大陸財險公司車險精算師稱，「簡單來說，自主定價係數浮動範圍調整意味著便宜的更便宜，貴的更貴；風險低的車主保費更便宜，風險高的車主保費更貴。」

該精算師補充，在自主係數上，「像小米SU7這種新車，一方面保險公司會因為數據的缺乏在定價上更為謹慎，另一方面因為主打性能和運動，在係數上會略高於其他新能源車。因此現在保費比較高也很正常，第二年可能會隨著數據的累積而保費下降。」

據了解，今年大陸「兩會」（人大、政協）期間，大陸國家金融監管總局局長李雲澤在「部長通道」受訪時表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時，還將進一步優化新能源車險的定價機制。