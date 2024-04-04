快訊

影／花蓮強震驚悚鏡頭！倒車躲地震 下一秒驚見前車遭巨石撞落邊坡

10縣市有感！上午9時29分花蓮壽豐規模4.8淺層地震 最大震度3級

好消息！花蓮強震受困仁和礦區中和礦場 空勤直升機今早吊掛救出6人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世貿組織：中澳通知WTO已就澳紅酒關稅達和解停止訴訟

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
世界貿易組織新聞處在日內瓦表示，中國和澳洲通知世貿組織已就澳洲紅酒關稅爭端達成和解並且停止訴訟。 （歐新社）
世界貿易組織新聞處在日內瓦表示，中國和澳洲通知世貿組織已就澳洲紅酒關稅爭端達成和解並且停止訴訟。 （歐新社）

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

據俄羅斯衛星通訊社報導，世界貿易組織（WTO）新聞處在日內瓦表示，中國和澳洲通知世貿組織已就澳洲紅酒關稅爭端達成和解並且停止訴訟。

澳洲外交部部長黃英賢上周表示，中國決定自3月29日起取消2021年對澳洲紅酒實施的反傾銷稅。而中國商務部也宣布，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。自2024年3月29日起，中國終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅。

商務部提及所謂的變化，就是中澳關係在澳洲新任總理艾斑尼斯一年多前上台後，不斷著力改善與中國大陸的關係，雙方重修舊好，並以大陸外長王毅於上個月訪澳為標誌，成為雙方關係恢復的高峰。

俄新社報導稱，世貿組織表示：「澳大利亞和中國已向世貿組織解決爭端機關發出彼此協商解決這一爭端的通知。4月3日通知已發給世貿組織成員。」

中國政府於2020年11月28日對從澳洲進口的葡萄酒實施了反傾銷措施。當時中國商務部調查發現，澳洲生產商存在傾銷行為，損害了中國企業的利益。根據該決定，對來自澳洲的葡萄酒產品徵收107.1%至212.1%的關稅。

反傾銷 澳洲 葡萄酒

延伸閱讀

跨國軍事合作有助穩定 坎伯：AUKUS能影響台海情勢

供應德國拳師裝甲車 澳洲總理：國防工業里程碑

澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

愛莉莎莎澳洲遊學列7優點 對比台灣大讚：根本天堂

相關新聞

陸服務業PMI連15月擴張 專家：就業市場收縮 需求仍不夠強勁

財新傳媒昨（3）日公布，3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.7，較2月上升0.2，顯示服務業景氣在...

鼓勵購車族「以舊換新」 陸車貸發放比最高100%

為推動汽車消費「以舊換新」，大陸央行與國家金融監督管理總局昨日聯袂發布「關於調整汽車貸款有關政策的通知」，將自用汽車貸款...

大陸人行：經濟面臨二挑戰

中國人民銀行貨幣政策委員會召開第1季例會指出，大陸經濟仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，需精準有效執行穩健的貨幣政...

世貿組織：中澳通知WTO已就澳紅酒關稅達和解停止訴訟

據俄羅斯衛星通訊社報導，世界貿易組織（WTO）新聞處在日內瓦表示，中國和澳洲通知世貿組織已就澳洲紅酒關稅爭端達成和解並且...

南昌去年引進30台資項目 總投資額居江西第一

據大陸江西省南昌市對台工作會議消息，2023年，南昌共引進台資項目30個，投資總金額22.94億元人民幣，項目數和總投資...

百餘家外企 深耕重慶6大領域

「中國市場非常大且穩定，這是我們考慮持續在這裡加大投資力度的原因。」住友電工貿易（深圳）有限公司董事總經理武尾敬三2日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。