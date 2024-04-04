世貿組織：中澳通知WTO已就澳紅酒關稅達和解停止訴訟

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據俄羅斯衛星通訊社報導，世界貿易組織（WTO）新聞處在日內瓦表示，中國和澳洲通知世貿組織已就澳洲紅酒關稅爭端達成和解並且停止訴訟。

澳洲外交部部長黃英賢上周表示，中國決定自3月29日起取消2021年對澳洲紅酒實施的反傾銷稅。而中國商務部也宣布，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。自2024年3月29日起，中國終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅。

商務部提及所謂的變化，就是中澳關係在澳洲新任總理艾斑尼斯一年多前上台後，不斷著力改善與中國大陸的關係，雙方重修舊好，並以大陸外長王毅於上個月訪澳為標誌，成為雙方關係恢復的高峰。

俄新社報導稱，世貿組織表示：「澳大利亞和中國已向世貿組織解決爭端機關發出彼此協商解決這一爭端的通知。4月3日通知已發給世貿組織成員。」

中國政府於2020年11月28日對從澳洲進口的葡萄酒實施了反傾銷措施。當時中國商務部調查發現，澳洲生產商存在傾銷行為，損害了中國企業的利益。根據該決定，對來自澳洲的葡萄酒產品徵收107.1%至212.1%的關稅。