廣州投資年會 規模創紀錄

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根據廣州市商務局2日消息，將於本月初舉行的第十屆中國廣州國際投資年會規模創歷史最高紀錄，參會來賓超2000人。

中新社報導，第十屆中國廣州國際投資年會將於4月8日至9日舉行。本屆投資年會以「投資廣州，投資未來」為主題，聚焦發展新質生產力，圍繞數位經濟、綠色能源、人工智慧、智慧製造、生物醫藥等產業發展趨勢，開展深度對話。本次投資年會參會的世界500強及大型跨國企業超300家，大陸國內民營企業500強及行業領軍企業超200家，以及超過60家全球獨角獸企業和外國駐穗領館等機構，規模創歷年最高紀錄。

本屆年會將在廣交會展館廣交會堂設置全體大會會場，並融合重大展會平台和重要招商活動，放大投資年會溢出效應，同時也為4月15日開幕的第135屆廣交會預熱。本屆年會還設置14個平行分會，6條來賓商務考察路線。

廣州市商務局相關負責人表示，本屆投資年會將同期舉辦廣州招商引資十周年成果展、發布十大投資廣州經典案例和新一批投資廣州全球合夥人等。

本屆年會已開展6場境外分會場活動。首場於1月26日從香港啟航，先後在美國矽谷、德國法蘭克福、義大利米蘭、日本東京等地舉辦，活動圍繞穗美科創機遇、穗港金融產融對接、穗新（星）打造中新廣州知識城、穗日營商環境等投資領域深入交流，吸引超百家機構、逾千名企業代表參加。