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鼓勵購車族「以舊換新」 陸車貸發放比最高100%

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
為推動汽車消費「以舊換新」，大陸官方推新政，將自用汽車貸款最高發放比例上調至100%。（新華社）
為推動汽車消費「以舊換新」，大陸官方推新政，將自用汽車貸款最高發放比例上調至100%。（新華社）

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為推動汽車消費「以舊換新」，大陸央行與國家金融監督管理總局昨日聯袂發布「關於調整汽車貸款有關政策的通知」，將自用汽車貸款最高發放比例上調至百分之百。分析認為，這項新措施將可望提振大陸民眾的購車意願。

通知指出，金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例。

新華社指出，大陸官方早前規定，自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例分別為百分之八十、百分之八十五。新規再度調高，最高能按所購汽車價格百分之百全額發放。但商用傳統動力汽車、商用新能源汽車、二手車貸款最高發放比例維持不變，仍為百分之七十、百分之七十五、百分之七十。

通知還鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車「以舊換新」等細分場景，加強金融產品和服務創新，適當減免汽車「以舊換新」過程中提前結清貸款的違約金。

經濟參考報報導，招聯首席研究員董希淼表示，新措施可進一步提高大陸民眾借助汽車貸款購買汽車的能力；鼓勵金融機構適當減免汽車「以舊換新」過程中提前結清貸款產生的違約金，能幫助降低民眾通過「以舊換新」購買新車的負擔，提振民眾汽車消費意願。

中信建投研究報告曾指出，「以舊換新」等總量配套政策正逐步推出，對汽車行業供需能有正面影響。據測算，即便不考慮政策支撐作用，結合大陸汽車六年至八年左右的整體換購年限來看，大陸在二○二四年至二○二五年仍將處於汽車內銷換購高峰期。

大陸商務部長王文濤在上個月召開的全國兩會上曾表示，今年促消費的重點有二：一是推動汽車、家電、家裝等消費品「以舊換新」，另一是提振服務消費。

據中國汽車工業協會統計，去年大陸汽車產銷累計完成三○一六點一萬輛和三○○九點四萬輛，首次雙雙突破三千萬輛，並分別較前一年成長百分之十一點六和百分之十二。今年前兩個月，大陸汽車產銷量分別達三百九十一點九萬輛和四百零二點六萬輛，分別增長百分之八點一和百分之十一點一。

兩會 和服 大陸央行

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