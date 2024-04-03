四川德陽 打造陸最大火鍋產業

去年，一張「含金量」十足的大陸合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認可證書，送到了四川省德陽市廣漢邁德樂森態牛油檢測中心，標誌著在食用牛油產業領域，德陽成為大陸首個擁有CNAS認可實驗室的城市。近日，德陽提出了進一步的具體目標：力爭到2027年，建成大陸最大的火鍋產業聚集發展區、產值達300億元人民幣。

據介紹，目前德陽共有火鍋產業規上工業企業24家，2023年火鍋產業實現產值150億元。已建成火鍋產業省級企業技術中心2個，培育火鍋產業國家級高新技術企業5家、「專精特新」企業5家，成功創建四川唯一的牛油加工工程技術研究中心。

近年來，德陽突出招商引資，出台支援政策，精準招引龍頭企業3家，總投資達62億元。同時，加強品牌打造，注重運用網路平台，推廣「森態」、「張兵兵」、「翠宏」等一大批本地優秀品牌，廣漢成功舉辦首屆火鍋文化藝術節，形成較大影響。

目前，廣漢已經形成了火鍋油脂、火鍋底料、火鍋調味料、火鍋食材、休閒食品、飲料、包裝、器具等產業鏈閉環，產業鏈生產企業150餘家，大陸火鍋市場占有率60%以上，已發展成為大陸西南地區最大的火鍋產業聚集地。接下來當地將積極創建省級中小企業特色產業集群（火鍋產業），培育壯大產業集群，形成發展新優勢，助力加快建成大陸最大的火鍋產業聚集發展區。