擋不住民眾存款熱情 陸四大行定存占比近年首超50%

21財經報導，根據日前發布年度財報顯示，截至2023年末，大陸四大行（工行、農行、建行與中行）定期存款占比均超過50%，這也是近年來四大行定期存款佔比首次均超過50%，儘管存款利率下降，大陸民眾存款熱情未減。但也推升了四大行的存款付息率，並導致其利息支出大幅增加，進而壓降了淨息差。

2023年大陸國有大行先後三次更新人民幣存款利率情況，3年期、5年期定存利率均累計下降65個基點。但仍擋不住民眾存款意願。

數據顯示，工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行定期存款佔比分別為57.7%、54.1%、53.61%、53.3%，其中2023年是定期存款佔比提升最快的一年。

有分析認為，2023年存款利率調降對銀行負債成本有一定緩釋作用，但影響相對滯後，暫時難以完全抵消負債端結構拖累。

在「統籌兼顧銀行業資產負債表健康性」要求下，業內預計今年存款利率還會繼續下行。報導引述一家大行人士說法稱，監管政策為經濟回升向好營造有利環境，政策越來越實，預計監管對整個銀行業息差的關注，將促使銀行業息差保持在合理區間。

在商業銀行淨息差承壓下，不同於以往的儲蓄「定期時間越長，利率越高」，不少銀行出現中長期存款利率「局部倒掛」的現象，意即定期存款5年期利率與3年期利率持平的現象，甚至低於3年期存款利率。比如，上海農商銀行3年期及5年期存款產品出現5bp的「倒掛」，其中3年期定期存款利率為2.05%，5年期為2.00%。

第一財經引述業內人士分析表示，會有上述現象主要是為了應對降息週期和息差縮窄的雙重壓力，去年存款利率三連降後，未來貸款利率還有可能進一步下調，在負債端資金成本高企的背景下，不少中小銀行主動調整負債端成本。

面對存款定期化的長期趨勢，某股份行研究部人員指出，該趨勢推高存款成本率，從而推升計息負債成本，只要打破其中任何一個環節，就能在一定程度上緩解存款定期化帶來的影響，「調整存款規模、結構和價格都能起到緩衝作用。」