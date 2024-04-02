港股罕見 逾60家公司未準時公布2023年財報宣布停牌

由於多家港股未能準時於3月底前公告2023年財報，2日，在港股4月首個交易日罕見迎來一波「停牌潮」。其中，包括3月28日晚未能如期公布業績的大陸大型房企碧桂園，還有其他仍在交易的大陸房企如融信中國、上坤地產、當代置業、億達中國等多家中國地產商宣布停牌。

綜合中國證券報、銀柿財經指出，碧桂園於2日早間公告稱，公司股票於上午9時起於聯交所暫停買賣，以待刊發2023年度業績。值得注意的是，停牌前碧桂園的股價已下跌至每股0.485港元。

而從港交所上市規例來看，以去年12月底為年結的公司，必須在今年3月31日或之前公布業績，否則將面臨暫停買賣。而由於碧桂園已在3月28日發出公告指，預告無法如期公開業績可能面臨停牌的消息，因此本日市場對於其停牌舉動並不感意外。

而碧桂園在3月28日公告中稱，由於行業持續波動，其面臨的經營環境日趨複雜，需要收集更多訊息以作出合適的會計估計及判斷；同時，由於公司的債務重組工作仍在進行，鑑於專案數量眾多，分布廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，需要更多時間去收集相關財務資料，以謹慎評估集團現時及未來的財務資源與財務義務。因此，預計需要更長時間以財報的編制工作，業績無法按港交所相關規定於2024年3月31日前刊發。

不過碧桂園表示，儘管有上述情況，但董事會及公司管理層正致力於繼續積極與債權人洽談有關債務重組問題，同時將繼續與核數師羅兵咸永道會計師事務所緊密合作，盡快公布相關報告，並稱停牌不會對公司的營運產生實質影響。

與此同時，不只碧桂園，截至目前，融信中國、當代置業、恆達集團控股、德信中國、億達中國、上坤地產、正商實業、金奧國際、天安等十多家房企均因未如期公告而停牌。若計及長期停牌公司，過去一個月有接近100家香港上市公司公告須延期發布業績。

中指研究院企業研究總監劉水表示，房企目前要抓住政策契機積極融資，可從存量與增量兩方面「節流開源」。在存量債務方面，房企可利用現有政策做好債務接續，進行合理展期，以優化債務結構。在爭取融資增量上，企業應掌握最新政策，盤活經營性資產，拓展融資管道，進而增厚安全墊。

據悉，4月2日港股三大指數截至收盤，恆生指數漲2.36%或390.10點，報16931.52點，全日成交額1441.84億港元；恆生國企指數漲2.58%，報5960.72點；恆生科技指數漲1.89%，報3543.12點。