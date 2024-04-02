小米汽車SU7上市 同行批「價值觀決定天花板」：山寨文化令人擔憂

小米汽車首輛車款「SU7」近日風光上市，不僅銷量亮眼，在網上也掀起討論旋風。然而，樂視集團、法拉第未來（FF）創辦人賈躍亭1日在其微博評論稱，小米汽車首款車型確實取得巨大成功。不過，對小米的「模仿文化」和尋求捷徑的做法，賈躍亭則批評，價值觀決定了天花板，山寨文化和追隨者思維等卻被大眾奉為圭臬，令人擔憂。

賈躍亭在微博發文稱，小米汽車的首次發布非常成功，體現了中國新能源汽車產業鏈在近幾年的日臻成熟和中國製造體價比的巨大優勢。然而，話鋒一轉，賈躍亭表示，對於小米造車的執行力和行銷能力，誠然值得點讚。然而，「山寨文化、走捷徑模式和follower（追隨者）思維卻被很多人奉為圭臬，令人擔憂。」

他批評，價值觀決定了天花板，對標、抄襲和淺層次的創新無法帶來根本性的技術變革和基礎科技超越。

賈躍亭還在文中提出五個「只有」。他強調，只有變革文化成為主流，而不是山寨文化依然盛行；只有原創精神刻進創業家的骨子裡，而不是將追隨者思維視為創業「聖經」；只有湧現出一個又一個偉大企業家和冒險家，而不是僅僅培育出一批批成功的商人；只有科技產業的頭部企業成為開創者，而不是走捷徑的跟隨者；只有建立全球價值觀征服全球市場，而不僅僅是著眼局部市場利益；才能真正推動中國科技進步，引領全球產業變革。

事實上，在大陸各大平台上對於小米SU7「神似」保時捷純電Taycan的消息一直都未停過。有人把小米此波車型的操作稱之為「致敬」，但也有人叫做「抄襲」。而在小米SU7正式問世後，不少人也驚訝發現，從外型再至車鑰匙的造型和拆換電池的方式幾乎同，小米對保時捷確實是滿滿的「致敬」。