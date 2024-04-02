買黃金也要被查？ 深圳買賣黃金逾8.8萬元需實名登記

現在買黃金也要被查了嗎？近日有消息稱，深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所發出通知指，當日總額在人民幣2萬元（約合新台幣8.8萬元）以上的黃金等貴金屬交易人員應實名登記。而翠竹派出所證實此消息為真，並稱此舉是為防範電詐資金流入黃金市場。

據財聯社報導，近日市場有消息稱，深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所發出緊急通知稱，鑑於當前電詐違法犯罪形勢十分嚴峻，要求嚴格落實交易實名登記制度。當日總額在人民幣2萬元以上的黃金等貴金屬交易人員應實名登記。此外，商家要確保購買人使用的銀行卡戶名與本人身分證一致。

深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所2日表示，工作人員確認網傳通知截圖為真。據了解，目前大陸全國黃金珠寶產業規模最大的製造加工中心和交易集散地水貝，即隸屬於深圳羅湖區翠竹街道。

與此同時，3月以來，隨著黃金價格出現新一輪上漲，無論是中國國內或國際金價都創下歷史新高。金投網資料顯示，4月1日大陸全國11家金店黃金最新價格顯示，除菜百、上海中國黃金、周大生以外，其餘八家金店每克均在人民幣690元左右的歷史新高。

針對國際金價持續創新高的原因，永贏黃金股ETF基金經理劉庭宇認為，美國聯準會降息預期升溫與國際地緣局勢緊張帶來的避險情緒升溫是推動近期國際金價走強的重要因素，同時各國央行持續的買入行為和民間購金的持續火爆也進一步推動了金價走高。

平安期貨資深研究員楊宏同樣認為，金價短期強勢主要受到避險需求和聯準會寬鬆預期的推動。地緣風險和美國地區性銀行爆雷風險依然存在，金價將繼續受到避險需求的支撐。預計金價短期將維持震盪偏強走勢，中長期則可望持續上漲。

金瑞期貨貴金屬研究員龔鳴則表示，地緣衝突加劇、降息預期轉鴿以及充裕的流動性，是本輪貴金屬價格上漲的主要動力。近年來，全球政治環境的變化，使得黃金與每個階段的流動性相關聯。他認為，黃金價格驅動仍偏強，但短期漲幅較大，價格修正壓力加大。