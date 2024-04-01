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兩岸微流行／推綠色算力 青海優勢多

聯合報／ 記者賴錦宏
圖為大陸首個零碳數據中心—「數字青海綠色大數據中心」的智慧運營平台。 （中新社）
圖為大陸首個零碳數據中心—「數字青海綠色大數據中心」的智慧運營平台。 （中新社）

大陸青海日前在北京舉行綠色算力產業發展推介會，青海省委副書記、省長吳曉軍說，青海在實踐中實現了六個大陸第一，包括新能源裝機占比大陸第一，綠色金融覆蓋率大陸第一，電網碳排放因子水準大陸第一，大陸第一個制定綠色算力地方標準，建成大陸第一個百分之百清潔能源可溯源大數據中心，以及建成大陸第一個共享儲能市場化交易平台。

地處青藏高原東北部的青海省，水豐、光富、風好、地廣，同時氣候乾燥、冷涼。據測算，基於氣候優勢，青海布局建設算力中心PUE（電能使用效率）在一點二以下，與大陸其他地區相比運營成本降低三成。

吳曉軍表示，青海發展綠色算力產業的優勢是豐沛的清潔能源，能源極足、電價極低、綠電極優、氣候極好、能耗極少、回報極高；而發展人工智慧的關鍵是算力、支撐是能源、未來是清潔能源。

青海省清潔能源裝機突破五一○○萬千瓦、占比九成三，新能源裝機突破三八○○萬千瓦、占比超過六成九，居大陸首位。該省數據中心可實現全年三一四天自然冷卻，製冷用電比大陸平均水平低四成左右。此外，青海綠電實現從生產、傳輸、消納全過程溯源，碳排放實現全景監測，綠色信貸覆蓋率約兩成八。

成大 碳排放 綠色

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