優於預估！中國大陸3月製造業PMI升破50 經濟復甦走穩

中國大陸3月官方製造業採購經理人指數（PMI）大幅上升，從2月的49.1升到50.8，高於預估的50.1，是六個月以來首次升破50關卡，顯示製造業景氣由萎縮轉為小幅擴張；非製造業PMI上升到53，高於預估的51.5。兩項指數都高於50，進一步證明大陸經濟正趨於穩定，逐漸進入復甦軌道。

仲量聯行大中華區首席經濟學者龐溟表示，製造業PMI優於預估，「反映出經濟走向穩定的信號」；非製造業PMI也顯示「企業信心及未來業務的預期相對增強」。

製造業PMI上升主要是由生產指標帶動，從2月時的49.8上升到52.2；新訂單指標更強，從49躍升到53，釋放出製造業活動加速的明確信號。不過製造業的出廠價格指標仍持續下降，而且加速下降，加重通縮壓力。

今年來金融當局已釋出更多長期流動性到銀行體系，以刺激銀行貸放；人民銀行官員並暗示將進一步降低銀行存款準備率。

中央政府也加速基礎建設投資支出，並保證將提供資金，以鼓勵消費者及企業更新舊設備及耐久財，包括汽車及家電等。