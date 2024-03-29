一帶一路債務陷阱惹議 金立群：指手劃腳中國是不對的

面對一段時間以來，外界對於大陸「一帶一路」計畫的各種質疑，亞洲基礎設施投資銀行行長金立群29日在博鰲亞洲論壇「高質量共建『一帶一路』」分論壇中強調，債務問題事實上四十年前的就已經出現了，這跟未做好宏觀經濟監管等多重因素有關，「所以如果出現任何債務的問題，大家指手畫腳中國是不對的」。

前歐洲復興開發銀行行長蘇馬·查克拉巴蒂表示，有些對一帶一路第一期項目有陷入債務陷阱的批評，確實有國家這麼說。對疫情之後不管有沒有一帶一路項目，很多發展中國家都面臨著這一種債務陷阱的挑戰。

金立群強調，外界對於一帶一路是中國的項目是錯誤理解。他表示該計畫是一項合作，是所有參與方共同合作，這一點至關重要。同時他也澄清外界認為很多投資來自於中國公共部門投資，這是錯誤的理解，在共商共建共享的前提下，所有的參與者都會貢獻他們金融投資。

金立群說，一帶一路項目並非中國單打獨鬥，跟受援國創建項目有共享的原則。同時也確保這些項目實施必須遵循高標準的原則，這一點也非常重要。

在債務問題上，金立群表示，確實會出現債務問題，但是由於宏觀經濟沒有更好地做好監管或者說是由於撥款不當或腐敗現象。而中國在投資一帶一路項目的時候，最為重要的一點就是不光是把錢給出去，同時跟他們分享經驗。

對於很多國家正面臨債務問題，金立群稱，要麼就停止借債，或者繼續借債，然後解決債務問題。但以他的經驗來看，他認為不要停止借債，因為停止借債的話，經濟會停滯不前，所以「你可以繼續借債，但是要確保可持續經濟發展」。所以總而言之，關鍵因素就是如何能夠「最佳地使用這一筆錢」，這一個方面中國可以提供非常好的經驗。