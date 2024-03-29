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港金管局 9招挺中小企

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

在傳出銀行向企業按揭客戶要求提前還貸款後，香港金融管理局昨天宣布聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，用九項措施在金融層面支持香港中小企業。

事件平息後，香港金管局公布支持中小企業的九項措施，包括在「銀行業中小企貸款協調機制」下的銀行承諾，會繼續按金管局的指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款；銀行調整信貸額度時，會給予客戶最少六個月過渡期；加快處理八成和九成信貸擔保產品申請；參照「還息不還本」計劃原則，支援有困難客戶，以個人名義申請的的士、小巴及商用汽車貸款亦同樣適用；透過「商業數據通」和銀行服務，提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務等。

香港金管局還要在其網站設立中小企融資專頁，方便中小企在銀行間作出比較及選擇。如中小企有意轉換貸款銀行，銀行亦承諾會盡力提供協助。

香港金管局稱，中小企業是香港經濟的重要基石，雖然本地經濟逐步復甦，但部分中小企業的經營環境仍然面對挑戰。協調機制經聽取工商界的意見後，決定推出措施，希望可協助中小企駕馭複雜多變的經營環境，並提高中小企面向銀行的議價能力。

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