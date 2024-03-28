山西與央企簽約 推動科技創新

大陸新一輪國企改革中，國有經濟占有重要地位的山西更加重視國企科技創新能力。在山西省政府新聞辦26日舉行的記者會上，山西省國資委詳解《省屬企業科技創新1551工程實施方案（2024-2028年）》，清單式推進國企科技創新。

中新社報導，在省屬企業科技創新方面，山西形成從研發投入、激勵考核、人才引培、容錯糾錯等多層次制度體系。

在創新服務和保障上，山西省屬企業和24戶央企簽訂戰略合作協議，在技術、人才、平台、資金建設方面形成優勢互補；在創新體系建設上，山西籌建一批重點實驗室；省屬規模以上工業企業技術創新覆蓋率達到100%。

其間，山西國企研發投入呈現穩定增長態勢。2023年山西省屬工業企業研發投入強度增幅達到20%以上；大陸十四五時期以來，山西省屬企業累計承擔省部級以上課題216項，其中國家級課題25項；申請專利近萬件，授權專利7928件。

在關鍵核心技術突破方面，潞安化工煤基合成Ⅲ+基礎油、晉華爐工藝技術，太重集團基於5G（技術）遠程操作的挖掘機、10兆瓦風電機組，華陽新材鈉離子電池、高性能碳纖維等技術與產品，填補國際國內空白。

如何確保國有企業科技創新落地落實？《方案》強調在研發投入、技術突破、成果轉化、平台建設、人才支撐等創新全鏈條全要素逐個擊破，補齊短板弱項，並量化階段性目標具體任務，配套制定年度任務清單。

在研發投入機制方面，《方案》鼓勵支持企業探索建立獨立核算、免於增值保值考核的研發準備金制度；嘗試由省屬企業聯合出資，適度撬動社會資本，共建創新引領基金。