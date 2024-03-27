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大陸央行新添一位副行長 70後女將陶玲獲擢升

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央行新添一位副行長，70後女將陶玲獲擢升。（澎湃新聞）
大陸央行新添一位副行長，70後女將陶玲獲擢升。（澎湃新聞）

中國政府網27日發布任免信息，任命70後陶玲為中國人民銀行副行長。這是自從上一輪高層人事調整3個月後，中國人民銀行（大陸央行）再從內部擢升、增補了一位副行長，也是繼前副行長吳曉靈、胡曉煉之後的又一位女性副行長。

財新網報導，中國政府網27日發布的任免信息稱，任命陶玲為中國人民銀行副行長。此次調整後，中國人民銀行的領導班子是「一正五副」，包括行長潘功勝、副行長兼外匯局局長朱鶴新、副行長張青松、副行長宣昌能、副行長陸磊、副行長陶玲，以及紀檢監察組組長曲吉山。

根據2019年2月中編辦發布的央行「三定」方案（即『中國人民銀行職能配置、內設機構和人員編制規定』在領導班子的編制方面，央行設行長1名，副行長4名。

而央行目前五位副行長之一的朱鶴新，因身兼外匯局局長，編制不占央行的名額。

現年53歲的陶玲，法學博士學位，是央行成長起來的幹部，先前在金融穩定、監管協調、資管業務監管等領域有深厚累積。熟悉陶玲的人士表示，「陶玲有水準、有溫度，宏觀分析能力很強。」

2013年陶玲開始擔任金融穩定局副局長，2018年資管新規公布前後，陶玲多次就資管業務的監管發表坦率看法。

當時陶玲指出，統一資產管理業務標準規制的初衷，源於資產管理領域出現了一些亂象，主要是指標準之亂、產品形態之亂、管理運作之亂、表外擴張之亂、風險承擔之亂和市場秩序之亂。

2019年5月，央行機構改革的「三定」方案後，陶玲被任命為國務院金融委辦公室秘書局局長。

中國人民銀行 外匯 資產

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