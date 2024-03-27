國台辦再答馬英九到訪：願提供必要協助、預祝一切順利

前總統馬英九即將第二度到訪大陸，外界高度關注這次行程以及大陸方面的安排，對此大陸國台辦再度強調歡迎馬英九來訪，「願意提供必要協助，也預祝馬英九先生此行一切順利」。

國台辦發言人陳斌華27日上午在記者會上，仍並未證實馬習二會即將舉行的消息，僅表示大陸會「妥善做好馬英九先生來訪的活動安排。我們歡迎馬英九先生率團來訪，願意提供必要協助，也預祝馬英九先生此行一切順利」。

對於大陸希望就馬習二會釋出哪些訊息，陳斌華則僅表示，目前沒有可以提供的信息。

陳斌華在媒體後續追問中，提到「馬英九先生來訪，大家都非常關注」，並再次強調會妥善做好馬先生此行的相關活動安排。

他指出，兩岸同胞是一家人，自然應該多來往、常走動，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的政治基礎上，我們歡迎台灣各政黨團體和各界人士常來大陸參訪交流，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞」。