出境遊回溫 川渝旅客長短兼顧

大陸自2023年2月試點恢復出境遊以來，中國出境遊市場大盤整體規模增長趨勢顯著。在免簽政策效應下，泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞短線目的地的關注度持續上升。

中新社報導，2023年，中國遊客赴泰旅遊近352萬人次。今年春節以來，這一數量較2023年同期仍有大幅增加。川渝遊客更喜歡曼谷、芭堤雅、清邁、普吉及斯米蘭群島。

泰國國家旅遊局成都辦事處處長金智明表示，中國出境遊市場持續向好，泰國正在將美食、時尚、泰拳、節慶和影視文化融入該國旅遊產業，並計畫在中國推廣更多新興目的地，如春蓬府、拉廊府、麗貝島、瑪島等小眾海島。

與此同時，出境遊中長線路線也受到歡迎。四川新界國際旅行社有限公司主打的歐洲遊產品市場反響良好，該旅行社副總經理李倫分析稱，出境遊回暖趨勢中，對旅行品質的追求成為中國遊客的新標籤。

李倫發現，超低價歐洲遊產品正逐漸冷場，現階段市場更加看重旅行品質，去年服務了8000餘名出境遊客，客單價超過了2萬元人民幣，這個價格在2019年前是不可想像的。

與疫情前傳統旅遊模式相比，中國遊客更加追求體驗感，願意在一個地方多待幾天，觀賞自然美景、體驗全球美食、瞭解當地民俗文化，因此，深度跟團遊、小包團、私家團、半自由行等產品，尤其是主題定製遊產品，更受消費者喜愛。

成都中國青年旅行社有限公司總經理邵丹認為，隨著國際航班加密復航以及簽證便利化政策陸續出台，出境遊便利性極大提升；出境觀光、旅遊度假與演唱會、體育賽事等旅行需求相互融合，「出境遊+」新玩法將更為流行，多元化趨勢將更加突出。

四川上航假期國際旅行社有限公司總經理張新民認為，今年暑期是全年出境遊市場的風向標，中國遊客將有更多選擇，出境遊意願也會更加強烈。