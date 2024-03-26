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中國專利數冠全球 美國科技界仍不以為意

中央社／ 台北26日電

統計顯示，就國際專利件數而論雖然中國占上風，不過美國科技界不以為意，並說即使在人工智慧（AI）領域，中國取得專利數是美國的2.5倍，也不見得美國在AI的創新研發輸給中國。

香港南華早報今天報導，依聯合國世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）本月公布數據，中國依循專利合作條約（Patent CooperationTreaty）於去年共申請6萬9610件專利。

至於美國則是5萬5678件，總計去年中國的國際專利申請總件數超過美國近1萬4000件，而且是連續兩年超美居全球之冠。

但不具名的專利律師表示，中國在專利領域的實力益增，美國科技界仍不加理會，部分原因在於，專利對於大型生產機具的企業很重要，但是對於新創公司而言並非如此。

他說，從事軟體研發的企業通常把專利視為「必要之惡」，因為對他們而言，專利很難有效確保業者的機密，包括商業模式、數據品質等。

這位律師指出，所以即使到了2018年，中國在AI領域的專利數是美國的2.5倍，也不見得美國在AI的創新研發輸給中國。

此外，更有專家指出，中國致力於研發創新拚專利但問題一堆，包括違背常理的補貼。

報導說，不同於世界各國紛紛致力於專利發表和申請，中國拚搏的程度則是更進階，他們全力以赴爭搶創新、全球排名，並追求依循「中國製造2025」藍圖為基準的各項指標。

甚至中國的專利申請人還能獲得，超過投入專利發明與申請所需開銷的補貼，即因這項利多的誘因，導致中國專利申請人拿著一項發明卻提交多項專利，只為了攫取優渥補貼、虛榮與學術圈的晉升。

美國專利商標局高級顧問柯恒（Mark Cohen）表示，中國給與專利申請人的獎勵還包括，可減免刑期而獲釋，取得人人想望的一線城市戶口，以及負擔減輕的所得稅稅率。

不過柯恒也發現，中國重賞之下的專利發明品質堪憂，並說：「長久以來，高額補貼導致劣質專利品，數據顯示中國越來越好，但中國也會操弄數據，中國就是要生成那些數字。」

即使各方早已研判，中國的總體研發支出終將超越美國，但目前為止中國還是辦不到，尤其當前中國陷入人口負成長、房地產危機、地方債務攀升與經濟成長疲弱等挑戰。

與此同時，美國經濟的復甦出人意料，失業率降低，依據2022年通過的「晶片法」（Chips and ScienceAct），新增投資約2000億美元（約新台幣6兆3930億元）。

再者，專家分析，由於西方國家的專利體系普遍而言更重視這項發明是全球原創，而中國則是較關注於受到國內的重視，並且受理專利申請的門檻更寬鬆，這是基於因應外國專利者就剽竊而提告的考量。

即因如此，許多國際間的專利發明人不願與中國往來，路易斯（Paul Lewis）就是其中之一。

他說，擔心智慧財產被竊，更擔憂若與當地的競爭者打官司，無論占有優勢或處於劣勢，中國法院是否公正斷案。

路易斯還說，搞不懂提交一份沒幾頁的專利書面資料，為何得耗費1年半或兩年時間（審查），而且一切搜尋都可以網路作業完成，美國的專利申請程序才沒這麼拖拖拉拉。

專利

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