中歐班列 助攻成都糖酒會
45國家和地區、超6600家展商和超30萬件展品……日前在成都舉辦的第110屆全國糖酒商品交易會熱鬧非凡。交易會上的成都市青白江區亞蓉歐國家（商品）館進口商品展示交易區，進口美酒、美食琳瑯滿目，多位外國展商在展位洽談業務。
新華社報導，此次青白江區亞蓉歐國家（商品）館進口商品展示交易區展出了來自比利時、德國、法國、葡萄牙等15國家（商品）館商品，涵蓋葡萄酒、茶葉、調味料、巧克力、肉類等。
值得一提的是，這些產品都經由國際班列進口到中國。3月14日上午，一列始發於荷蘭蒂爾堡的中歐班列抵達成都國際鐵路港，裝載有巧克力、太妃糖、紅酒等產品的集裝箱被有序卸下，奔赴糖酒會的展台。
荷蘭DMQ公司創始人兼董事長克里斯．揚．雷茨馬表示：「參加成都糖酒會是我們對開闢中國市場的一次有益探索。單從運輸保障來看，中歐班列運輸無疑是優先選擇，一旦形成穩定的市場，我們將有源源不斷的產品搭乘班列來到這裡。」
成都海關所屬青白江海關副關長顏毅表示：「我們為糖酒會專列量身打造通關方案，設置綠色通道，劃定專門的展品監管庫和存放區域開展集中查驗，提高查驗效率，為參展貨物提供高效便利的一站式通關服務。」
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