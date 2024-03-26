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王文濤會蘇姿丰：半導體需全球合作

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸商務部長王文濤（右）近日在北京會見美國超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰時強調，半導體產業發展需要全球合作。 圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部長王文濤（右）近日在北京會見美國超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰時強調，半導體產業發展需要全球合作。 圖／取自大陸商務部網站

在美國強化晶片禁令，衝擊北京科技發展之際，中國大陸商務部長王文濤在北京會見美國超微半導體（ＡＭＤ）董事長暨執行長蘇姿丰時強調，半導體產業發展需要全球合作，希望中美合力為企業提供清晰的安全邊界。蘇姿丰則說，中國是ＡＭＤ全球戰略重點之一，公司將繼續加大對中國的投入。

據大陸商務部網站發布，王文濤近日在會見蘇姿丰時，雙方就中美經貿關係、ＡＭＤ在大陸發展等議題進行交流。

王文濤指出，大陸積極參與國際合作，是全球半導體產業鏈供應鏈的穩定力量，半導體產業發展需要全球合作，希望美方與中方共同努力，為企業提供清晰的安全邊界和穩定的預期。他還說，大陸正加快發展「新質生產力」，將為包括美資企業在內的各國企業赴大陸發展提供更多機遇和支持。

據中方發布，蘇姿丰說，中國是ＡＭＤ公司全球戰略的重點之一。公司將繼續加大對中國投入，攜手本地合作夥伴，為中國市場提供更好產品和服務。

然而，根據英國金融時報報導，為加強科技「國產化」，大陸當局發布更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府電腦和伺服器中汰除英特爾和超微的微處理器晶片，減少採購微軟作業系統與外國製的資料庫軟體。有分析認為，這顯示北京在突破科技掣肘和維護國安間，採取兩手策略。

在中國發展高層論壇年會召開前後，王文濤自本月十八日起，已密集會見了包括雅詩蘭黛集團總裁傅懿德、賓士董事會主席康林松、惠普總裁洛雷斯和蘋果執行長庫克、ＳＫ海力士執行長郭魯正、美光總裁梅赫羅特拉、高通總裁安蒙、埃克森美孚公司董事長伍德倫等至少十五名外企代表，並於廿三日舉行醫藥業外企圓桌會。

王文濤在會見上述外企代表時強調，大陸一視同仁支持本土企業與外資企業進行科技創新，並稱大陸經濟回穩好轉，邀請外企繼續深耕共享機遇。他在與庫克會面時說，工商界普遍反對對陸脫鉤斷鏈，反對泛化國家安全概念，中方願與美方一道為兩國企業合作營造公平穩定、可預期的環境。

北京 半導體 蘇姿丰

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