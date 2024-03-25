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小米汽車周四上市 雷軍：這是我人生最後一戰的開篇

聯合報／ 大陸中心／即時報導
小米汽車「SU7」即將於本周四晚間7時正式上市，屆時售價也將揭曉。（新華社）
小米汽車「SU7」即將於本周四晚間7時正式上市，屆時售價也將揭曉。（新華社）

小米汽車「SU7」即將於本周四（28日）晚間7時正式上市，小米集團創辦人雷軍25日在微博表示，「這是小米汽車邁出的第一步，也是我人生最後一戰的開篇」。

雷軍表示，「三年前小米官宣造車發布會上，我說，這是我人生最後一次創業，我願意押上我全部的聲譽，為小米汽車而戰。過去的三年裡，我每天都戰戰兢兢，經歷著各色各樣的困難與挑戰。但我的內心一直有一個聲音：向前！這是小米汽車邁出的第一步，也是我人生最後一戰的開篇。小米SU7在28日晚7點發布！ 」

小米汽車即將上市備受關注。小米官方微博本月12日曾公告，首批開售的門店包括北京、上海、廣州、深圳等29座城市。不過對於小米首款汽車「SU7」的售價，小米集團迄今仍未公布。

雷軍早前曾表示，價格定位可能會偏高，但是會「貴得有理由」，並強調在人民幣50萬元（約合新台幣220萬元）以下的市場沒有競爭對手。

大陸財聯社指出，這可能意味著小米SU7將定位於中高端市場，預估小米首款汽車起售價將在人民幣25萬元（約合新台幣110萬元）以上。

小米首款汽車「SU7」今年2月在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）上引起不少參觀者關注。（新華社）
小米首款汽車「SU7」今年2月在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）上引起不少參觀者關注。（新華社）

人生 台幣 售價 小米

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