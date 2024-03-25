聽新聞
test
0:00 / 0:00
小米汽車周四上市 雷軍：這是我人生最後一戰的開篇
小米汽車「SU7」即將於本周四（28日）晚間7時正式上市，小米集團創辦人雷軍25日在微博表示，「這是小米汽車邁出的第一步，也是我人生最後一戰的開篇」。
雷軍表示，「三年前小米官宣造車發布會上，我說，這是我人生最後一次創業，我願意押上我全部的聲譽，為小米汽車而戰。過去的三年裡，我每天都戰戰兢兢，經歷著各色各樣的困難與挑戰。但我的內心一直有一個聲音：向前！這是小米汽車邁出的第一步，也是我人生最後一戰的開篇。小米SU7在28日晚7點發布！ 」
小米汽車即將上市備受關注。小米官方微博本月12日曾公告，首批開售的門店包括北京、上海、廣州、深圳等29座城市。不過對於小米首款汽車「SU7」的售價，小米集團迄今仍未公布。
雷軍早前曾表示，價格定位可能會偏高，但是會「貴得有理由」，並強調在人民幣50萬元（約合新台幣220萬元）以下的市場沒有競爭對手。
大陸財聯社指出，這可能意味著小米SU7將定位於中高端市場，預估小米首款汽車起售價將在人民幣25萬元（約合新台幣110萬元）以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言