IMF：陸若市場改革 15年可成長20％

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃昨在中國發展高層論壇上表示，中國大陸若透過市場化改革，可在未來十五年間使經濟成長百分之廿，但這需要透過一系列改革才能實現，包括在房地產方面採取果斷措施，並降低地方政府債務風險、更加重視國內消費等等。

綜合路透和澎湃新聞，喬治艾娃指出，對大多數國家來說，今年也將是充滿挑戰的一年，各國需要進行整合以減少債務並重建緩衝，為其經濟的數位化和綠色轉型提供資金；從中期來看，預期全球經濟成長將在百分之三左右，這是歷史上較低的數據。

談及中國大陸，喬治艾娃說，中期來看，大陸將繼續成為全球經濟成長的重要貢獻者。但她也提到，生產力低成長和人口老化將抑制經濟成長，不過也存在機會。

喬治艾娃引述IMF分析，透過一系列全面的市場化改革，大陸經濟成長才能比現狀更快，更注重企業、市場和消費者的政策組合，果斷採取措施，提升房地產業可持續性、降低地方政府債務風險、更加重視國內消費等。這一額外成長，可在未來十五年間，使大陸實體經濟成長百分之廿，以今日價格計，相當於為大陸經濟擴增三點五兆美元。

蘋果CEO庫克在論壇開幕式前受訪說，很高興來到中國發展高層論壇，「我們（蘋果公司）將繼續投資中國市場」。庫克廿一日出席上海的蘋果亞洲第一大旗艦店開幕，廿二日在北京會見大陸商務部長王文濤，表示將致力於在大陸長期發展，持續增加對供應鏈、研發和銷售的投入。

西門子總裁兼執行長博樂仁說，大陸是推動創新、發展迅速的市場。拜耳執行長安德森認為持續開放能讓大陸技術走向世界，也把更多世界技術引進大陸。