此行目的之一？庫克喊Vision Pro年內將在陸上市 同時加大在陸研發

大陸央視新聞報導，蘋果CEO庫克在24日開幕的中國發展高層論壇2024年年會現場表示，Apple Vision Pro將在今年年內於中國市場上市，同時該公司正持續加大在華研發方面的投資。外界認為，Apple Vision Pro在中國上市可能是庫克此行目的之一，在Vision Pro銷售遇逆風的當下，中國市場或是一個契機。

而Vision Pro在大陸上市已有端倪，《科創板日報》此前報導指出，蘋果已經針對中國市場發佈Apple Vision Pro 的招聘啓事，招聘職位為銷售和業務開發領域的體驗專家，他們將負責介紹 Apple Vision Pro 的特點和設計定制化演示等工作，工作地點在北京。

報導引述兩名知情人士說法稱，Apple Vision Pro可能於四月在中國上市。一名知情人士表示，蘋果公司從去年開始就在為 Apple Vision Pro 在大陸上市走相應審批流程。相對國外設備，在大陸販售的Apple Vision Pro內容做了一定的刪減，以確保符合大陸規範。在價格策略上，受到稅費等因素的影響，國行 Apple Vision Pro 的售價預計將高於國際市場。

蘋果的Vision Pro去年六月在蘋果全球開發者大會上發布，起價3,499美元，且於2月2日在美國正式上市，目前為止還未推向其他市場。該產品被認為是蘋果繼iPhone之後最具革命性和野心的產品。蘋果在該款產品投入8年時間和數十億美元，僅申請專利就超過5,000項。庫克曾說，Vision Pro是有史以來最先進的消費電子設備，象徵「空間計算時代已經到來」。

不過Vision Pro叫好不叫座，中國經營報報導，在經歷剛上線時的爆炒後，市場熱情開始迅速冷卻，網上代購價格也從最初高至人民幣10萬元回落至人民幣3萬元以內，甚至傳出有大量退貨潮。重點關注蘋果公司消息的網站Cult of Mac面向讀者和社交平台發布兩份民意調查，得出的結果是分別有76%及45%的受訪者表示將退回Vision Pro。

綜合市場對於市場上對Vision Pro的缺點可以歸結：價格、佩戴舒適度、內容生態等。而上述問題短期內都很難得到解決。